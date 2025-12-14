Elecciones presidenciales en Chile: esto dicen los resultados preliminares hasta el momento

Suscríbete a nuestros canales

El ultraderechista José Antonio Kast lidera con una contundente ventaja el escrutinio de la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo en Chile.

De acuerdo con los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, ya reúne un 58,61 % de los votos, su ventaja se extiende a casi todas las 16 regiones del país, incluyendo tradicionalmente bastiones de la izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, refiere EFE.

Mientras que la candidata izquierdista Jeannette Jara, de 51 años, obtiene el 41,39 %.

De confirmarse esta tendencia, Kast se convertirá en el primer dirigente abiertamente identificado con el pinochetismo en asumir la presidencia de Chile desde el retorno a la democracia.

Esta jornada electoral resultó histórica por la mayor participación, gracias a la implementación del voto obligatorio para los más de 15,7 millones de personas convocadas a las urnas.

Ambos candidatos prometieron blindar la frontera norte y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Pero Kast garantizó medidas más duras entre las que mencionó la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o construir cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

El presidente que salga de las urnas este domingo tendrá que lidiar con un Legislativo sin fuerzas mayoritarias, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (76 de 155) y empatado con la centro-izquierda y la izquierda en el Senado.