Elecciones Chile: arranca el escrutinio con el voto exterior; primeros resultados

La jornada de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025 comenzó con el sufragio de los chilenos residentes en el extranjero.

Estos votos fueron los primeros en ser escrutados, y el Servicio Electoral (Servel) informó, según informó ADN Radio de Chile, que los resultados preliminares iniciales ofrecen una primera señal del comportamiento del electorado fuera del territorio nacional.

Elecciones Chile: arranca el escrutinio con el voto exterior

Según los primeros datos comunicados por el Servel, la candidata Jeannette Jara obtuvo un claro respaldo en varias naciones, especialmente en Oceanía y Asia, mientras que José Antonio Kast logró imponerse en uno de los territorios contabilizados.

País Candidato ganador Votos / Porcentaje Nueva Zelanda Jeannette Jara 814 votos (vs. 349 para Kast) Australia Jeannette Jara 2.139 votos Corea del Sur Jeannette Jara 78 votos Japón Jeannette Jara 142 preferencias Malasia José Antonio Kast 76,92% de los votos

El resultado en Malasia representa el único país informado hasta ahora donde se impuso José Antonio Kast, marcando una clara ventaja en ese territorio.

En contraste, Jeannette Jara consolidó una ventaja significativa en países como Australia, donde sumó 2.139 votos, y Nueva Zelanda, donde obtuvo 814 votos.

El cierre de mesas

El horario oficial de cierre de mesas está fijado para las 18:00 horas, pero solo puede realizarse si no quedan personas esperando para votar.

Si a esa hora aún hay electores haciendo fila dentro del local, la mesa deberá permanecer abierta hasta que el último voto sea emitido. Recién entonces el presidente de la mesa podrá dar por finalizado el proceso.

