Cargan nuevos pagos al Sistema Patria para el personal universitario: bonos, becas y quincena

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 13 de diciembre iniciaron una serie de pagos dirigidos al personal universitario a través del Sistema Patria.

A través de las redes sociales, informaron cuáles son los pagos a recibir a partir de este sábado y cuáles están a espera de aprobación.

Pagos y bonos al personal universitario

De acuerdo con la información proporcionada, se cargaron y aprobaron una serie de pagos.

Los pagos corresponden a la segunda quincena de diciembre, junto con las becas y los bonos nocturne, bono juguete y 5 días del personal obrero.

Asimismo, señala que el pago de estos bonos está dirigido a todo el personal del sector universitario.

¿Cuáles son los pagos en espera?

Agrega que en cuanto al Bono de Alimentación y Asistencial, junto con el Bono Navideño fueron cargados al Sistema Patria.

Sin embargo, se encuentran a la espera de su aprobación.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube