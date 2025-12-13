¡Insólito!: Detienen a una mujer por planear el secuestro de su hija con discapacidad

Suscríbete a nuestros canales

La policía del condado de Crawford, Arkansas, ha detenido a una mujer identificada como Tamara Hamby, de 48 años, por orquestar el secuestro de su propia hija, una joven de 22 años que padece una discapacidad física e intelectual.

La madre declaró que su intención era "darle una lección" a su hija por contactarse con extraños en línea. Tres cómplices también fueron arrestados en conexión con el caso.

El Engaño Virtual

La madre se entregó a la policía el 3 de diciembre luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra.

La cuidadora de la víctima, Shannon Yazmin Yvonne Childers, fue reclutada por Hamby para el plan de secuestro de la joven de 22 años, quien sufre de una discapacidad física e intelectual.

El padre de la víctima, Jeffrey Hamby, reveló que la joven había desarrollado un "vínculo traumático" con un presunto "depredador" en línea que se hacía pasar por el cantante de música country Luke Bryan, a quien la joven adora.

Las autoridades rastrearon la comunicación y comprobaron que su origen procedía de Nigeria.

Según la madre, buscaba asustar a su hija para que dejara de contactar a extraños por Internet.

Plan fallido y la huida

Según los documentos oficiales, la ejecución del plan ocurrió el 17 de noviembre y falló debido a la valentía de la víctima.

Childers reclutó a David Quach y Nico Austria para que se hicieran pasar por personas cercanas al cantante Luke Bryan y concertaran una cita con la joven.

Quach y Austria llegaron a la vivienda encapuchados y se llevaron a la víctima. El plan original era pedir dinero por su liberación antes de que la madre la "rescatara".

El Escape

La joven fue atada a un árbol, como estaba previsto en el plan.Pudo liberarse e intentó escapar, pero fue recapturada por Austria y Quach, quienes la amenazaron con hacerle daño y la volvieron a atar.

Finalmente, la víctima logró huir por segunda vez y pudo contactarse al número de emergencias 911.

: La orden de arresto indica que la madre, Tamara Hamby, habría estado observando toda la escena mientras ocurría.

Los cuatro detenidos enfrentan cargos graves ante la justicia de Arkansas.

El fiscal de condado Kevin Holmes afirmó que, si bien no se trata de "criminales endurecidos", las personas "tomaron decisiones horribles y esas decisiones tienen consecuencias".

La madre enfrenta múltiples cargos:

Secuestro.

Privación ilegal de la libertad.

Abuso de una persona en peligro o con discapacidad.

Agresión.

Amenaza terrorista.

