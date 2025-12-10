Capturan a sujeto dedicado a sustraer las cosechas de café de productores: este era su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

Un sujeto fue detenido por las autoridades en el estado Anzoátegui por robar las cosechas de café a los productores de la entidad.

A través de su cuenta en Instagram, el directo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, brindó detalles sobre la detención del sujeto y su modus operandi.

Detienen al azote del café en Anzoátegui

De acuerdo con la información suministrada por el director del Cicpc, el detenido quedó identificado como Marcos José García Carima de 33 años de edad.

Asimismo, señala que García fue detenido por funcionarios de la Delegación Municipal Puerto La Cruz, específicamente en el sector La Panela, parroquia San Cristóbal, municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui. Durante la detención, se logró la incautación de varios sacos de café.

Modus Operandi

En este senido, Rico reveló que el ahora detenido hurtaba las cosechas de los productores de café de la entidad por medio de diferentes destrezas, lo que perjudicó el patrimonio económico de los productores de café locales.

Cabe destacar que a García lo verificaron en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), donde se reveló que posee 14 registros policiales.

Entre estos registros resaltan porte detención u ocultación de arma, posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, mezcla sales o sustentarías químicas, hurto genérico común, aprovechamiento de cosas provenientes del delito y violencia física.

