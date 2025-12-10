Walmart y Costco anuncian cierre para este día de diciembre: consumidores deberán adelantar sus compras en las minoristas

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU), durante ciertos días festivos -que podrían ser ampliamente lucrativos- una gran parte de las grandes minoristas suelen cerrar y dos de ellas ya han anunciado que no abrirán sus puertas durante una importante fecha de diciembre.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en EEUU hay una tendencia creciente que prioriza el bienestar de los empleados y es precisamente por esto que Costco y Walmart permanecerán cerrados el próximo jueves 25, es decir, el día de navidad.

Al ser un feriado oficial federal, por ley, las oficinas gubernamentales federales deben cerrar, por lo que los empleados del gobierno tienen el día libre.

Sin embargo, otros establecimientos, como escuelas, empresas, bancos, supermercados y restaurantes, deciden si cerrar o no.

Casos Costco y Walmart

La razón más citada por estas compañías es permitir que sus empleados tengan tiempo libre para pasar con sus familias y seres queridos durante las festividades más importantes y centradas en la familia en EEUU.

Y, de hecho, Costco es una de las tiendas que observa más feriados a comparación de sus competidores.

La cadena de almacenes confirmó que cerrará el próximo 25 de diciembre, ya que observará el feriado del Día de Navidad.

Todas las ubicaciones reanudarán sus servicios presenciales el viernes 26 de diciembre.

Su calendario de días festivos incluye:

El Día de Año Nuevo (New Year); el Domingo de Pascua (Easter), que no es un feriado federal oficial; así como el Día de los Caídos (el Memorial Day), el Día de la Independencia (4 de julio), el Día del Trabajo (Labor Day), el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) y el Día de Navidad (Christmas Day).

De igual forma, Walmart anunció que todas sus tiendas cerrarán el 25 de diciembre, el cierre de Walmart durará 24 horas completas

El día de Navidad es uno de los dos feriados del año donde la cadena detiene completamente sus operaciones físicas.

En este sentido, Walmart explicó que el cierre busca garantizar descanso para sus empleados tras semanas intensas de demanda durante la temporada festiva.

Consideran que darles un día completo libre representa una muestra de gratitud hacia su dedicación diaria.

Ahora, aunque las tiendas de Walmart permanecerán cerradas, debe saber que la plataforma digital Walmart.com opera 24 horas los siete días de la semana, incluso en días festivos.

Tiene la opción de programar entregas para días posteriores a Navidad. También pueden adelantar pedidos para retirarlos antes del cierre, durante la Nochebuena.

Recomiendan anticiparse al cierre

Por esa razón, aquellos que planeen hacer compras de último momento deben estar atentos y organizar sus compras con anticipación para evitar inconvenientes.

Los clientes de ambas minoristas deben tener presente que tanto Costco como Walmart abrirán durante Nochebuena, es decir, el miércoles 24 de diciembre.

Aunque, es probable que algunos locales cierren más temprano de lo habitual, por lo que debe consultar si hay algún ajuste especial durante ese día en su tienda más cercana o de preferencia.

Por ejemplo, Walmart suele operar entre las 6:00 am y las 11:00 am de lunes a domingo. Pero durante fechas festivas especiales, estas franjas horarias pueden modificarse.

