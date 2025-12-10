Gustavo Petro fija posición ante amenaza de agresión externa sobre Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fijó posición ante amenaza de agresión externa sobre Venezuela, enviando un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro a través de su cuenta de X.

En tal sentido, Petro afirmó que la respuesta efectiva a una "agresión externa" no debe ser solo un alistamiento militar, sino una "revolución democrática".

El mandatario colombiano urgió a Venezuela a optar por una amnistía general y un gobierno de transición con inclusión total, en lugar de extender la represión.

En su mensaje, Petro exhorta a que la defensa de Venezuela debe cimentarse en la fortaleza interna y la legitimidad popular.

"El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes. Es una amnistía general no extender la cárcel. Los pueblos europeos le ganaron a la gran invasión de Hitler con un gran pacto político y social que hizo que los trabajadores participaran de las ganancias, tuvieran seguridad social y mejores salarios después de la guerra. Fueron los trabajadores armados en ejércitos de EEUU, de la Unión Soviética y de las resistencias europeas los que le ganaron la guerra a Hitler, y lo hicieron porque sabían que habría una sociedad más democrática en Europa. Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas. La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros, ni por retóricas vacías, ni por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía", se lee en la cuenta oficial del mandatario colombiano.

