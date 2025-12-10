Este banco activa jornada para cuenta corriente simplificada: requisito y fecha clave del trámite

Suscríbete a nuestros canales

El banco Mercantil ha activado una jornada especial para abrir cuentas corrientes simplificadas, dirigida a quienes buscan iniciar su trámite de manera rápida y sencilla.

Lo mejor de esta jornada es que solo se requiere que los interesados presenten su cédula de identidad laminada. Además, la actividad estará disponible en varias ciudades del país durante pocos días.

Fechas y horarios para la jornada del banco Mercantil

La jornada se llevará a cabo del 9 al 12 de diciembre, en un horario de 8:30 am a 3:30 pm. Este periodo permite a los usuarios acercarse a las oficinas habilitadas y realizar el trámite sin necesidad de cumplir con requisitos complejos adicionales, facilitando así el acceso a servicios bancarios básicos para toda la población.

Oficinas habilitadas por estado

La jornada se desarrollará en oficinas estratégicas del país. Entre ellas destacan:

Distrito Capital: Avenida España, Santa Mónica

Táchira: San Cristóbal II

Portuguesa: Turén

Nueva Esparta: Terranova y Centro Sambil

Miranda: C.C. Milenium

Mérida: El Vigía

Bolívar: Paseo Orinoco

La Guaira: Catia La Mar

Carabobo: Shopping Center

Sucre: Cumaná

Este tipo de cuenta permite a los usuarios realizar transacciones básicas, depósitos y retiros sin complicaciones.

Asimismo, los interesados pueden consultar la red de oficinas habilitadas ingresando al portal web del banco: mercantilbanco.com > Persona > Información > Puntos de atención > Red de Oficinas.

La entidad enfatizó que la jornada es por tiempo limitado, por lo que quienes deseen abrir su cuenta corriente simplificada deben acudir dentro de las fechas establecidas.

