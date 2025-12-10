Operación Catatumbo: incautan 11 armas de guerra y destruyen pista clandestina; hay cinco detenidos

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la Operación "Relámpago del Catatumbo 2025", la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) dio un duro golpe a las organizaciones de tráfico ilícito de drogas en el estado Zulia.

Tras un intenso patrullaje lacustre en el Lago de Maracaibo y el Río Catatumbo, las autoridades lograron la aprehensión de cinco personas, destrucción de una pista clandestina de aterrizaje y un astillero utilizado para el contrabando.

El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Larez, reveló los detalles a través de sus redes sociales.

Incautan 11 armas de guerra y destruyen pista clandestina; hay cinco detenidos

El operativo, que da continuidad a la investigación relacionada con "La Cañonera", fue ejecutado por una Unidad de Reacción Rápida (URRA) de Combate, integrada por efectivos del Comando de Zona Nro. 11 Zulia, Vigilancia Costera, URIA-11, ZOCIM-11 y la Policía Nacional Bolivariana, con apoyo de la URRA Falcón.

Hernández Larez precisó que durante el procedimiento se hallaron 11 armas de fuego en total, incluyendo diez escopetas de diferentes calibres y una escopeta automática calibre 12 con un cargador, además de 13 cartuchos de distintos calibres.

Además, los efectivos militares incautaron un GPS, cuatro radios transmisores, un teléfono satelital y una brújula.

Igualmente, cinco motocicletas y 2.000 litros de combustible (gasolina y diésel) distribuidos en 14 recipientes.

Destrucción de infraestructura

En el lugar se destruyó maquinaria pesada usada para construir pistas clandestinas (una excavadora y dos tractores topadores), tres embarcaciones con cuatro motores fuera de borda y un astillero clandestino usado para construir y reparar las lanchas de narcotráfico.

Los cinco detenidos y todo el material incautado fueron puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para el procesamiento legal.

Las comisiones se mantienen en el sitio para erradicar de manera contundente la organización delictiva, bajo la premisa de que "en el Zulia, no hay cabida para los que pretenden alterar la paz", agregó el Comandante Estratégico Operacional de la FANB.

