Acechaban en escuelas: dos docentes detenidos por aberrantes actos contra sus alumnos

Dos profesores resultaron detenidos en casos separados, como sospechosos de abuso sexual de menores, en distintos estados de EEUU.

El primer sospechoso quedó identificado como Paul Yang, maestro de la Escuela Pública No. 25 de Paterson, en Nueva Jersey. El mismo está acusado de agredir sexualmente a una alumna de nueve años dentro de un aula.

Según los registros policiales, Yang, quien es ciudadano surcoreano y casado, impartía clases de ciencias a alumnos de 4to grado.

La niña reveló los abusos de su profesor de ciencias

El docente, residente de Leonia, fue acusado de agresión sexual y de poner en peligro el bienestar de un menor.

“El distrito se toma con la máxima seriedad cualquier denuncia relacionada con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes”, declaró Aida Rosario, directora de comunicaciones de las Escuelas Públicas de Paterson.

Yang ya no trabaja para ese distrito escolar desde el jueves 4 de diciembre, cuando se anunciaron los cargos, publicó El Diario NY.

El pasado 22 de octubre, los detectives de la Unidad de Víctimas Especiales de la Fiscalía del condado Passaic recibieron la denuncia sobre el caso de la niña, quien reportó un incidente de abuso ocurrido dentro de un aula durante el horario escolar.

La condena por cualquiera de las acusaciones que recibió derivaría en una pena de cinco a 10 años de prisión estatal.

La fiscalía solicitó ante el Tribunal Superior que Yang permanezca bajo custodia en prisión preventiva.

Abusó de una infante de solo tres años

Por otro lado, un segundo hombre, quien también ejercía como docente, fue acusado de múltiples delitos sexuales contra menores cuando se encontraba de visita en el condado Onslow, en Carolina del Norte.

El sospechoso, William E. Alston, de 34 años de edad, es residente de Aberdeen, Nueva Jersey y desde allí fue extraditado la semana pasada, informó la cadena WITN.

La Oficina del Alguacil del condado Onslow reveló que la investigación comenzó a principios de septiembre, después de que se denunciara el abuso sexual contra dos niñas por parte de Alston.

De acuerdo con la orden de arresto, una de las víctimas tenía solo tres años de edad, mientras que la otra era menor de 16 años.

El docente resultó detenido en Nueva Jersey y extraditado a Carolina del Norte. El acusado quedó detenido sin derecho a fianza.

Las autoridades no revelaron en cuál escuela de Nueva Jersey laboraba el detenido, ni el nivel educativo a su cargo.

