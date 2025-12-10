¿Cuánto podrán ahorrar? Adultos mayores de Nueva York acceden a un beneficio fiscal clave

Suscríbete a nuestros canales

La reciente reforma fiscal aprobada en Nueva York ofrece un respiro importante a los adultos mayores que lidian con el aumento constante del costo de vida, y es que, en promedio, se estima que los elegibles podrían reducir su factura de impuestos hasta en $300 al año.

Con la aprobación de la ley S5175A/A3698A, los gobiernos locales ahora tienen autorización para extender la exención del impuesto predial hasta un 65%. Este cambio supera el límite anterior del 50%, otorgando a cada municipio la posibilidad de aliviar la carga fiscal a un mayor número de propietarios mayores.

No obstante, la decisión final dependerá de cada localidad, lo que abre un abanico de opciones para quienes buscan reducir sus obligaciones tributarias, según explicó el diario El Comercio.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio fiscal en Nueva York?

La norma no aplica automáticamente, pero la mayoría de los municipios la destinará a adultos mayores que cumplan criterios específicos. Entre los principales requisitos destacan:

Tener 65 años o más.

Ser propietario y residente principal de la vivienda.

Contar con ingresos limitados según los parámetros locales.

La gobernadora Kathy Hochul subrayó que ningún adulto mayor debería ver en riesgo su hogar por no poder pagar los impuestos prediales. Por ello, el beneficio forma parte de una estrategia estatal más amplia para mejorar la asequibilidad, junto a programas dirigidos a sectores vulnerables.

Aunque cada municipio deberá decidir si adopta o no el nuevo porcentaje de exención, las expectativas son altas entre los beneficiarios potenciales. El alivio de hasta $300 podría convertirse en un apoyo esencial para miles de hogares con adultos mayores.

