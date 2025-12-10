Empresarios venezolanos se reúnen con Maduro y ofrecen su balance de crecimiento al cierre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, precisó que Venezuela se encuentra culminando el año 2025 con una economía real en crecimiento y en avance al estar alcanzando 18 trimestres consecutivos de crecimiento continuo, con una proyección de 9%.

El jefe de Estado ofreció un balance del mencionado crecimiento durante el Consejo Nacional de Economía que contó con la participación de empresarios venezolanos.

En tal sentido, mencionó que la producción del sector farmacéutico creció un 29% y que cuenta con un abastecimiento del 100 %.

“Se estima que al cierre del año, el mercado cuente con 380 millones de unidades de medicamentos”, aseveró.

Producción manufacturera

Por su parte, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, informó que la producción manufacturera privada registró un crecimiento de 5,2 % en el tercer trimestre de 2025.

Un repunte, que destacó, es una muestra de la capacidad de respuesta de los industriales, que lograron mantener la producción nacional.

“Este crecimiento no es casualidad, es fruto del esfuerzo, la resiliencia y la confianza de los empresarios de Venezuela, que han venido invirtiendo en maquinaria, equipos y sistemas en más de un 86 % de los casos”, señaló López.

Supermercados y Comercios

El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, acotó que el sector ha generado 724 mil empleos entre directos e indirectos y refleja 4.7 % del Producto Interno Bruto (PIB).

“El día de ayer, 61 tiendas abrieron en Venezuela y la próxima semana abren dos más, una en Ruiz Pineda y otra al este de Caracas, así que vamos a cerrar el 2025 con 63 tiendas versus 61 del año pasado”, adelantó.

Además, enfatizó que el 90 % de la producción presente en los anaqueles de los supermercados venezolanos es totalmente nacional, un 10 % de rubros importados, y con 98 % de las transacciones en bolívares, frente al 2 % en divisas, refiere VTV.

“Pero más importante aún, emprendedores en todo el país que abren supermercados todos los días, apostando a esta bella Venezuela”, celebró.

Proyección para el próximo años

Maduro afirmó que el próximo año será mucho mejor en materia económica, basando su perspectiva en las estimaciones del Banco Central de Venezuela (BCV) que revelan que para el año 2026 la economía nacional seguirá creciendo con una proyección de al menos 7% del PIB de la economía real.

“Aquí no hay flojo, ni floja, aquí hay gente dispuesta a trabajar, echados para adelante”, dijo.