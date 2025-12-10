Mundial 2026: estas son las nuevas reglas y cambios de la FIFA

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial de 2026 sacudirá los cimientos del fútbol tradicional, pues la FIFA ha decidido implementar nuevas normativas que tocan la fibra sensible del juego: el ritmo de los partidos y la estrategia en la fase de grupos. Estas medidas responden a una modernización del espectáculo que busca optimizar la publicidad y la planificación táctica.

Pausas obligatorias

La medida más controversial es la implementación de pausas obligatorias de hidratación que, por primera vez, no dependerán de las condiciones climáticas.

Detención del Reloj: En todos los partidos, el árbitro detendrá el juego al minuto 22 de cada parte.

Duración Estricta: La pausa durará exactamente tres minutos.

Según Manolo Zubiria, director del torneo, esta medida busca garantizar "igualdad de condiciones". Sin embargo, esta inclusión de un tiempo fijo, incluso "aunque esté nevando o haciendo un calor infernal", es interpretada por muchos como un "tiempo muerto" al estilo de las ligas estadounidenses, diseñado para reordenar tácticas y maximizar las ventanas publicitarias.

Desempate por enfrentamiento directo

El cambio que afectará de manera más drástica las estrategias de los entrenadores se da en los criterios de desempate de la fase de grupos.

Históricamente, la diferencia de goles era el primer parámetro para definir el orden cuando dos o más selecciones empataban en puntos. Esto se ha eliminado.

Para el Mundial 2026, el criterio principal será el resultado del enfrentamiento directo (mano a mano) entre los equipos implicados.

Esta nueva normativa obliga a los equipos a priorizar la victoria en los duelos directos y les resta valor a las goleadas contra los rivales teóricamente más débiles del grupo.

Un Mundial al estilo "gringo"

La influencia de los países anfitriones se notará también en la producción del evento. La FIFA confirmó que, por primera vez, la gran final en Nueva York/Nueva Jersey incluirá un espectáculo musical en el descanso, al más puro estilo del Super Bowl.

El fútbol cambia de piel, priorizando el show y la estrategia táctica, mientras los puristas debaten sobre la alteración del ritmo y la tradición del juego.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.