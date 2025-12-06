Horarios y partidos del Mundial 2026: ¿cuándo jugarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

El camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la edición más grande de la historia con 48 selecciones, ya está completamente trazado. Con el calendario oficial en mano, la expectativa crece no solo por el formato inédito, sino por la posibilidad de ver a leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disputar, quizás, su último gran torneo.
El camino de las leyendas
Lionel Messi y Argentina (Grupo J)
La Albiceleste comenzará su camino en Kansas City y jugará en horas de la tarde y noche, culminando su fase de grupos ante Jordania:
Argentina vs Argelia: 16 de junio - 21:00 VET - Kansas City
Argentina vs Austria: 22 de junio - 13:00 VET - Dallas
Jordania vs Argentina: 27 de junio - 22:00 VET - Dallas
Cristiano Ronaldo y Portugal (Grupo K)
El astro portugués y su selección tendrán dos partidos seguidos al mediodía (VET), incluyendo un enfrentamiento emocionante contra Colombia:
Portugal vs Ganador IC1: 17 de junio - 13:00 VET - Houston
Portugal vs Uzbekistán: 23 de junio - 13:00 VET - Houston
Colombia vs Portugal: 27 de junio - 19:30 VET - Miami
Duelos clave de la primera fase
Esta es la lista de los partidos que enfrentan a las selecciones más atractivas y que prometen la mayor intensidad en la fase de grupos:
|Partido
|Fecha
|Hora (VET)
|Sede
|Grupo
|Inauguración: México vs Sudáfrica
|11 de junio
|15:00 VET
|Ciudad de México
|A
|Brasil vs Marruecos
|13 de junio
|18:00 VET
|Nueva York/Nueva Jersey
|C
|Países Bajos vs Japón
|14 de junio
|16:00 VET
|Dallas
|F
|Inglaterra vs Croacia
|17 de junio
|16:00 VET
|Dallas
|L
|Alemania vs Costa de Marfil
|20 de junio
|16:00 VET
|Toronto
|E
|Escocia vs Brasil
|24 de junio
|18:00 VET
|Miami
|C
|Uruguay vs España
|26 de junio
|20:00 VET
|Guadalajara
|H
La fase de grupos concluirá el 27 de junio, dando paso a los dieciseisavos de final que arrancarán el domingo 28 de junio.
