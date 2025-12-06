FIFA

Horarios y partidos del Mundial 2026: ¿cuándo jugarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

Tras el sorteo oficial, la FIFA ha revelado la agenda completa de la Copa del Mundo 2026, que iniciará el jueves 11 de junio.

Por Samuel Poleo
Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 07:00 pm

El camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la edición más grande de la historia con 48 selecciones, ya está completamente trazado. Con el calendario oficial en mano, la expectativa crece no solo por el formato inédito, sino por la posibilidad de ver a leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disputar, quizás, su último gran torneo.

El camino de las leyendas

Lionel Messi y Argentina (Grupo J)

La Albiceleste comenzará su camino en Kansas City y jugará en horas de la tarde y noche, culminando su fase de grupos ante Jordania:

  • Argentina vs Argelia: 16 de junio - 21:00 VET - Kansas City

  • Argentina vs Austria: 22 de junio - 13:00 VET - Dallas

  • Jordania vs Argentina: 27 de junio - 22:00 VET - Dallas

Cristiano Ronaldo y Portugal (Grupo K)

El astro portugués y su selección tendrán dos partidos seguidos al mediodía (VET), incluyendo un enfrentamiento emocionante contra Colombia:

  • Portugal vs Ganador IC1: 17 de junio - 13:00 VET - Houston

  • Portugal vs Uzbekistán: 23 de junio - 13:00 VET - Houston

  • Colombia vs Portugal: 27 de junio - 19:30 VET - Miami

Duelos clave de la primera fase 

Esta es la lista de los partidos que enfrentan a las selecciones más atractivas y que prometen la mayor intensidad en la fase de grupos:

Partido Fecha Hora (VET) Sede Grupo
Inauguración: México vs Sudáfrica 11 de junio 15:00 VET Ciudad de México A
Brasil vs Marruecos 13 de junio 18:00 VET Nueva York/Nueva Jersey C
Países Bajos vs Japón 14 de junio 16:00 VET Dallas F
Inglaterra vs Croacia 17 de junio 16:00 VET Dallas L
Alemania vs Costa de Marfil 20 de junio 16:00 VET Toronto E
Escocia vs Brasil 24 de junio 18:00 VET Miami C
Uruguay vs España 26 de junio 20:00 VET Guadalajara H

La fase de grupos concluirá el 27 de junio, dando paso a los dieciseisavos de final que arrancarán el domingo 28 de junio.

