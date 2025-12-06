El duelo soñado: Messi y Cristiano Ronaldo podrían enfrentarse en el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Mundo 2026, el torneo de fútbol más grande jamás realizado, podría ser testigo del último gran capítulo en la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El reciente sorteo ha permitido trazar la hoja de ruta para este cruce soñado.

La fórmula para el enfrentamiento

Según la estructura eliminatoria definida para la competencia, el camino hacia un duelo entre la Argentina de Messi y el Portugal de Ronaldo requiere un desempeño casi perfecto en la fase de grupos y las rondas iniciales.

El requisito fundamental es la posición final en sus zonas: ambas selecciones deben terminar en el primer lugar de sus grupos para ubicarse en la misma ruta del cuadro.

Grupos asignados

Grupo Selecciones Grupo J Argentina, Argelia, Austria, Jordania Grupo K Portugal, Play-Off 1, Uzbekistán, Colombia

Una vez que Argentina (Grupo J) y Portugal (Grupo K) cumplan con la condición de ser líderes, ambas selecciones deberán superar con éxito las fases de 16avos de final y octavos de final.

Si el camino se mantiene despejado para ambas, el esperado encuentro se daría en la instancia de cuartos de final.

Un encuentro con peso simbólico

Un cruce de esta magnitud en un Mundial, potencialmente el último para ambos astros, tras haber marcado una época con récords y títulos, añadiría un peso simbólico único al torneo.

Ahora, la expectativa reside en que las dos leyendas y sus respectivas selecciones cumplan con su parte del camino para que este capítulo histórico pueda hacerse realidad en 2026.

