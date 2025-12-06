Arizona confirma calendario de depósitos SNAP en diciembre 2025: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) reanudará la distribución normal de pagos para el mes de diciembre de 2025 en Arizona. Después del caos generado por el cierre del gobierno federal en noviembre, el Departamento de Agricultura (USDA) confirmó el calendario de pagos.

Los depósitos se realizarán a los afiliados durante los primeros 13 días del mes, con base en la primera letra del apellido.

¿Cuál es el calendario oficial de pagos SNAP en Arizona?

El USDA dio a conocer el calendario de pagos para los cupones alimentarios en Arizona. Según la dependencia, los depósitos de SNAP se realizan durante los primeros 13 días de cada mes.

El calendario se rige por la primera letra del apellido del beneficiario. Por ejemplo, si la primera letra es A o B, el depósito se realiza el día 1 de diciembre, y si es Y o Z, se realiza el día 13 de diciembre.

¿Qué sucedió con los pagos SNAP durante el cierre del gobierno?

El programa SNAP enfrentó una interrupción de pagos en noviembre debido al cierre de 43 días del gobierno de Estados Unidos (EEUU). Este caos afectó a millones de personas que dependen del programa, que a nivel nacional apoya a 42 millones de afiliados de bajos ingresos, según Newsweek.

Poco después de que el gobierno federal anunciara que no se pagarían los depósitos de cupones alimentarios, se emitieron pagos incompletos, parciales y, en ocasiones, no se realizó ninguno.

¿Qué garantías existen para los pagos SNAP?

El programa SNAP reanudará la distribución de pagos de manera normal en diciembre de 2025 gracias a la acción federal. El presidente Trump firmó un proyecto de ley que permite la reanudación de los pagos de SNAP.

Esta ley asegura los fondos para todo el año fiscal 2026, el cual concluye en octubre del siguiente año. Los afiliados recibirán sus pagos por medio de sus tarjetas de transferencia electrónica (EBT), las cuales se pueden utilizar en tiendas participantes en todo el país.

¿Qué documentos necesita para formar parte del programa SNAP?

Cualquier residente de Arizona que desee formar parte del programa SNAP debe presentar una solicitud y entregar documentación que acredite sus ingresos, gastos e identidad. La solicitud se tramita en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Entre los requisitos se encuentran la prueba de identidad y ciudadanía, el Número de Seguro Social y el comprobante de domicilio. También se exige el comprobante de ingresos del mes anterior y del actual, así como estados de cuenta bancarios recientes.

