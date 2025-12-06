Salud Mental

Programa brinda atención psicológica gratis a venezolanos repatriados: conozca los detalles

También atienden a otras condiciones mentales o emocionales

Por Genesis Carrillo
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 09:51 pm
Los jóvenes que regresaron a Venezuela a través del Plan Vuelta a la Patria, pueden recibir atención psicológica gratis en el programa “Siempre Juntos”. 

“Si llegaste con Vuelta a la Patria, sabemos que el regreso trae consigo un equipaje invisible”, expresó una empleada del programa en un video difundido en redes sociales. 

En tal sentido, detalló que la iniciativa concede herramientas y facilita la reintegración familiar y laboral. 

“Te esperamos, hablemos, estás en un lugar seguro”, dijo. 

También mencionó la atención a otras condiciones mentales o emocionales, como la ansiedad, el dolor por la pérdida y el trauma de una posible separación definitiva de la familia. 

 
 

