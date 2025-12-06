Ayuda con impuestos: Nashville ofrece congelamiento para propietarios vulnerables

Suscríbete a nuestros canales

Un evento organizado por el Fideicomisario Metropolitano de Nashville ofrece una oportunidad crucial para que los residentes de Hermitage se inscriban en los programas de alivio y congelamiento de impuestos prediales. Ayudaran a los propietarios elegibles para que puedan reducir sus obligaciones fiscales:

Detalles del evento

Fecha: Martes, 10 de diciembre de 2025

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ubicación: recinto de la Policía de Hermitage ( Hermitage Police Precinct )

) Organizadores: Especialistas en impuestos del fideicomisario metropolitano de Nashville



¿Quién es elegible para los programas y cuáles documentos llevar?

Estos programas están diseñados para ayudar a los propietarios de viviendas que son considerados vulnerables o tienen ingresos limitados. Los grupos objetivo principales son:

Residentes Mayores

Propietarios con Discapacidad

Veteranos

Viudas/Viudos de veteranos discapacitados (los requisitos varían según el programa específico).

Aunque la lista exacta varía, la documentación general suele incluir:

Prueba de propiedad: documento, factura de impuestos pagada o testamento legalizado.

documento, factura de impuestos pagada o testamento legalizado. Prueba de residencia e identidad: licencia de conducir o identificación válida emitida por el estado.

licencia de conducir o identificación válida emitida por el estado. Prueba de ingresos: declaración de impuestos federales más reciente (páginas 1 y 2), cartas de beneficios (Seguridad Social, SSI, etc.), o una declaración jurada de no presentación de impuestos (para quienes no están obligados a declarar).

declaración de impuestos federales más reciente (páginas 1 y 2), cartas de beneficios (Seguridad Social, SSI, etc.), o una declaración jurada de no presentación de impuestos (para quienes no están obligados a declarar). Prueba de edad/estatus: identificación o documentación que demuestre la edad, discapacidad o estatus de veterano.

