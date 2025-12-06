Ayuda con impuestos: Nashville ofrece congelamiento para propietarios vulnerables

Un evento organizado por el Fideicomisario Metropolitano de Nashville ofrece una oportunidad crucial para que los residentes de Hermitage se inscriban en los programas de alivio y congelamiento de impuestos prediales. Ayudaran a los propietarios elegibles para que puedan reducir sus obligaciones fiscales:
Programas de Alivio de Impuestos Prediales (Tax Relief Programs): Programas destinados a reducir el monto total del impuesto que debe pagar un propietario.
Programas de Congelamiento de Impuestos Prediales (Tax Freeze Programs): Programas diseñados para congelar el valor de la base imponible de la propiedad en un nivel determinado, protegiendo a los propietarios de futuros aumentos en la factura de impuestos.
Detalles del evento
- Fecha: Martes, 10 de diciembre de 2025
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Ubicación: recinto de la Policía de Hermitage (Hermitage Police Precinct)
- Organizadores: Especialistas en impuestos del fideicomisario metropolitano de Nashville
¿Quién es elegible para los programas y cuáles documentos llevar?
Estos programas están diseñados para ayudar a los propietarios de viviendas que son considerados vulnerables o tienen ingresos limitados. Los grupos objetivo principales son:
- Residentes Mayores
- Propietarios con Discapacidad
- Veteranos
- Viudas/Viudos de veteranos discapacitados (los requisitos varían según el programa específico).
Aunque la lista exacta varía, la documentación general suele incluir:
- Prueba de propiedad: documento, factura de impuestos pagada o testamento legalizado.
- Prueba de residencia e identidad: licencia de conducir o identificación válida emitida por el estado.
- Prueba de ingresos: declaración de impuestos federales más reciente (páginas 1 y 2), cartas de beneficios (Seguridad Social, SSI, etc.), o una declaración jurada de no presentación de impuestos (para quienes no están obligados a declarar).
- Prueba de edad/estatus: identificación o documentación que demuestre la edad, discapacidad o estatus de veterano.
