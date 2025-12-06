Trámites

Ayuda con impuestos: Nashville ofrece congelamiento para propietarios vulnerables

Los residentes locales podrán solicitar asistencia directa de especialistas

Por Mariana Pérez Guerra
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 09:15 pm

Un evento organizado por el Fideicomisario Metropolitano de Nashville ofrece una oportunidad crucial para que los residentes de Hermitage se inscriban en los programas de alivio y congelamiento de impuestos prediales. Ayudaran a los propietarios elegibles para que puedan reducir sus obligaciones fiscales:

  1. Programas de Alivio de Impuestos Prediales (Tax Relief Programs): Programas destinados a reducir el monto total del impuesto que debe pagar un propietario.

  2. Programas de Congelamiento de Impuestos Prediales (Tax Freeze Programs): Programas diseñados para congelar el valor de la base imponible de la propiedad en un nivel determinado, protegiendo a los propietarios de futuros aumentos en la factura de impuestos.

 Detalles del evento

  • Fecha: Martes, 10 de diciembre de 2025
  • Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Ubicación: recinto de la Policía de Hermitage (Hermitage Police Precinct)
  • Organizadores: Especialistas en impuestos del fideicomisario metropolitano de Nashville

¿Quién es elegible para los programas y cuáles documentos llevar?

Estos programas están diseñados para ayudar a los propietarios de viviendas que son considerados vulnerables o tienen ingresos limitados. Los grupos objetivo principales son:

  • Residentes Mayores
  • Propietarios con Discapacidad
  • Veteranos
  • Viudas/Viudos de veteranos discapacitados (los requisitos varían según el programa específico).

Aunque la lista exacta varía, la documentación general suele incluir:

  • Prueba de propiedad: documento, factura de impuestos pagada o testamento legalizado.
  • Prueba de residencia e identidad: licencia de conducir o identificación válida emitida por el estado.
  • Prueba de ingresos: declaración de impuestos federales más reciente (páginas 1 y 2), cartas de beneficios (Seguridad Social, SSI, etc.), o una declaración jurada de no presentación de impuestos (para quienes no están obligados a declarar).
  • Prueba de edad/estatus: identificación o documentación que demuestre la edad, discapacidad o estatus de veterano.

 

