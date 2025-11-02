¡Ahorra hasta $48.000! Así puedes solicitar la Deducción por Vivienda Familiar y reduce tus impuestos en Indianápolis

Suscríbete a nuestros canales

Los propietarios de viviendas en el condado de Marion y en la ciudad de Indianápolis ahora tienen una gran oportunidad para reducir considerablemente su factura de impuestos a la propiedad.

La Deducción por Vivienda Familiar (Homestead Deduction) es un alivio fiscal esencial para aquellos que utilizan su propiedad como su hogar principal.

Este beneficio está disponible tanto para los propietarios directos como para quienes compran a través de un contrato registrado.

No pierdas la oportunidad de solicitar este beneficio fiscal hoy y aligera tu carga financiera anual.

¿Cuáles son los requisitos y cómo se realiza el proceso de solicitud para la deducción por vivienda familiar en Indianápolis?

Califican las personas que poseen una casa y la usan como su lugar de residencia principal.

El beneficio cubre la vivienda y hasta un acre de terreno. Para recibir las deducciones, debes presentar una solicitud formal ante la Oficina del Auditor del Condado de Marion.

Es importante mencionar que, las solicitudes completadas antes del 15 de enero afectan la factura de impuestos emitida en la primavera del año en curso.

¿Cómo maximizar el ahorro?

El sistema cuenta con dos niveles de ahorro que trabajan en conjunto para maximizar tus beneficios:

Deducción estándar: Te ofrece el 60% del valor tasado de tu propiedad, con un límite máximo de $48.000, lo que sea menor.

Deducción suplementaria: Se suma al ahorro anterior y proporciona una deducción adicional basada en el valor evaluado restante de la propiedad.

Esta deducción extra aplica un 37.5% a la parte valorada en menos de $600.000 y un 27.5% para la parte que supera esa cifra.

¿Cómo se debe actualizar la solicitud para la deducción por vivienda familiar en Indianápolis?

Si realizas cualquier cambio en el título de propiedad, como añadir o quitar un copropietario, necesitarás volver a presentar la solicitud.

Además, es importante que notifiques a la Oficina del Auditor cuando deje de vivir en la casa, para que puedan eliminar las deducciones correspondientes.

Asegúrate de que tu información sea precisa para evitar problemas con tu impuesto a la propiedad en el futuro.

Para comenzar con tu solicitud, comunícate directamente con la Oficina del Auditor del Condado de Marion.

