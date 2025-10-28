¡Adiós al impuesto a la propiedad en Florida! El plan de eliminación de viviendas familiares que se debatirá en las próximas elecciones: conoce la fecha

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Florida está considerando una reforma fiscal de gran envergadura: la posible eliminación total del impuesto a la propiedad sobre las viviendas familiares a partir de 2027.

El gobernador Ron DeSantis lidera esta iniciativa, argumentando que el impuesto actual representa una "carga injusta para las familias trabajadoras", reseña Infobae.

Su propuesta principal busca ofrecer un alivio significativo a los propietarios, quienes han visto cómo sus facturas fiscales han aumentado debido al alza en los precios de la vivienda.

Este plan, que se considera un movimiento político ambicioso, ha sido promovido a través de la presentación de un paquete de proyectos de ley en la Cámara de Representantes de Florida.

Una de las iniciativas más destacadas, la HJR 201, propone específicamente eliminar todos los impuestos a la propiedad que no estén destinados a escuelas a partir del año fiscal 2027.

Esta medida impactaría a los propietarios que califican para la exención de vivienda habitual.

Los votantes de Florida tendrán la última palabra en 2026

La posible transformación del sistema tributario no será solo una decisión de los legisladores.

Dada la magnitud del cambio, que afectaría la principal fuente de ingresos de los gobiernos locales, la propuesta necesita una enmienda constitucional.

Esto significa que los votantes de Florida tendrán la oportunidad de aprobar o rechazar la medida en las urnas durante las elecciones generales de 2026.

El presidente de la Cámara, Daniel Pérez, subrayó que la decisión final "no les corresponde a los funcionarios electos, sino a la gente de Florida", destaca WUSF.

Sin embargo, expertos y funcionarios locales han expresado su preocupación sobre cómo el estado planea compensar la pérdida de ingresos multimillonarios que financian servicios públicos esenciales como la policía, los bomberos y otros programas municipales.

DeSantis, reconociendo el desafío, ha sugerido que Florida—gracias a los altos ingresos generados por el turismo y la tributación sobre viviendas no habitadas—es quizás "el único estado que probablemente podría lograrlo", destaca Infobae.

Aun así, el gobernador aún no ha presentado un plan claro y definitivo sobre cómo reemplazar esta recaudación crucial, un aspecto que la oposición política y los gobiernos locales insisten en que se aclare, señala Infobae.

Si la propuesta obtiene la aprobación de una supermayoría en la Legislatura y el 60% de los votantes en el referéndum de 2026, los floridanos verán la eliminación efectiva del impuesto a la propiedad sobre sus residencias principales a partir de 2027.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtub