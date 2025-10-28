Descubre dónde Celebrar el Día de Muertos en California: explora las tradiciones más vibrantes

Suscríbete a nuestros canales

El Día de Muertos se está consolidando como una de las festividades culturales más vibrantes en California.

Comunidades de todo el estado se unen para organizar grandes eventos en honor a sus seres queridos que han partido.

Si estás buscando una celebración auténtica y conmovedora en este 2025, prepárate con tus calaveras de azúcar y flores de cempasúchil, porque California tiene una rica variedad de opciones para ofrecerte.

Los Ángeles: epicentro de la tradición del Día de Muertos en California

El Condado de Los Ángeles, con su densa población de origen mexicano, concentra varias de las festividades más grandes y reconocidas.

Hollywood Forever

El cementerio Hollywood Forever organiza su 26ª celebración anual del Día de Muertos el 1 de noviembre.

Este evento icónico atrae a miles de asistentes y presenta una Plaza Infantil, representaciones de rituales aztecas, exhibiciones de arte, danzas tradicionales, puestos de artesanos y una amplia oferta culinaria.

Hollywood Forever promociona este evento como una de las celebraciones más grandes de su tipo en Estados Unidos, detalla Hollywood Forever Día de los Muertos.

Calle Olvera y Grand Park

El histórico centro de Los Ángeles alberga dos celebraciones fundamentales que inician sus actividades desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre.

La Calle Olvera, conocida por su herencia mexicana, organiza su Festival Anual del Día de Muertos, que incluye procesiones y el ofrecimiento de pan de Muerto y champurrado gratuitos, se lee en Olvera Street Merchants Assn. Foundation.

El Gloria Molina Grand Park organiza el Downtown Día de los Muertos, una exposición gratuita de nueve días de altares creados por artistas locales y organizaciones comunitarias, funcionando como un espacio de reflexión y conexión para la comunidad, señala Gloria Molina Grand Park.

Otras regiones de California también celebran el Día de Muertos

La tradición se extiende más allá de la Ciudad de Los Ángeles, ofreciendo celebraciones destacadas en otras regiones.

San Diego

El Old Town San Diego State Historic Park celebra el Día de los Muertos con una gran fiesta comunitaria.

Este parque estatal tiene planes para un Altar Comunitario de siete niveles, altares históricos en sus museos, y un concurso anual de Catrinas, donde los participantes se dividen en categorías de niños y adultos, informa California State Parks.

Estos festejos ofrecen una experiencia cultural auténtica y familiar en un entorno lleno de historia.

East Bay

Más al norte, el Oakland Museum of California (OMCA) invita a su 31ª Celebración Anual Comunitaria del Día de los Muertos el 26 de octubre.

El museo organizará la dedicación de una ofrenda central, actuaciones de grupos como Mariachi Luz de Oro de Berkeley, demostraciones de decoración de calaveras de azúcar, y talleres de arte interactivo, detalla el Oakland Museum of California.

Este festival, que ya tiene más de tres décadas de historia, resalta el compromiso de la institución con la preservación cultural.

La celebración del Día de Muertos en California 2025 ofrece una variedad de eventos, permitiendo a la comunidad honrar activamente la memoria de sus seres queridos a través de música, danza y los tradicionales altares.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube