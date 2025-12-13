Conozca qué pagos están activos en el Sistema Patria este 13 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 13 de diciembre, el monedero del Sistema Patria tiene activo pagos y bonos en la plataforma digital.

Los pagos que se liberan en el Sistema Patria son parte de los programas sociales aprobados por el Gobierno Nacional.

Conozca qué pagos están activos en el Sistema Patria

La plataforma Patria inició la entrega del Bono Beca Universitaria en las últimas horas.

La asignación de este estipendio por un monto de 1.389,40 bolívares.

Para optar a ella, los estudiantes deben estar correctamente registrados y certificar su condición de estudiantes universitarios en la plataforma del Sistema Patria.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Además, se espera que próximamente la billetera virtual creada por el Gobierno Nacional active el Bono Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato) con un estimado de 990,00 bolívares.

También, comenzó el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación para docentes.

Se entrega a quienes se inscribieron en el curso de formación a través del Ministerio de Educación (MPPE), que lo dicta la Universidad del Magisterio.

Sobre el monto que reciben los docentes, se supo que es por 12.350,00 bolívares.

