Trámites consulares en California: las fechas y ubicaciones de las próximas jornadas móviles para mexicanos

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Estados Unidos (EEUU) realiza una serie de jornadas especiales en diferentes estados y ciudades, mes a mes, para los mexicanos interesados en hacer trámites consulares, actualmente tienen activas próximas fechas en California.

Tenga en cuenta que para asistir a las fechas activas de atención deben conseguir una cita previa, ya que -al menos que la jornada lo indique- no se atienen a personas que no hayan realizado una cita.

Se debe recordar que los interesados tienen tres formas de asegurarse una cita para cualquiera de estas jornadas de la siguiente forma:

Sitio web: Visita https://citas.sre.gob.mx/ para programar una cita.

Teléfono: Llamando al +1 (424) 309 0009.

WhatsApp: Envía el mensaje «hola» al +1 (424) 309 0009.

Es importante tener claro que la programación de citas es gratuita, por lo que debe tener cuidado con los estafadores que cobran por “tramitarle” la suya.

Recordemos que, las dependencias consulares mexicanas ofrecen una amplia gama de servicios para sus connacionales, incluyendo la expedición de pasaportes, matrículas consulares, actos notariales, registro civil y protección consular.

A continuación, le indicamos en qué localidades se realizarán asistencias móviles y sabatinas en California.

Jornadas activas hasta finales de junio en California

Próximamente hay siete jornadas activas:

De 16 al 20 de diciembre: en Bells Gardens - Neighborhood Youth Center 5856 Ludell St, Bell Gardens, CA 90201.

Luego se repite en la misma ubicación para los siguientes periodos:

23 al 24 de diciembre

26 al 27 de diciembre

30 al 31 de diciembre

2 al 3 de enero de 2026

16 de diciembre: con una jornada de un solo día. En Pacoima: Chicas Mom Inc. 11187 De Foe Ave Room 5, Pacoima, CA 91331

16 al 20 de diciembre: en Coachella - Coachella Branch Library - 1500 6th St, Coachella, CA 92236

Fechas confirmadas en otros estados:

En Texas:

Del 15 al 19 de diciembre: en Katy - St. Bartholomew the Apostle Catholic Church 5356 11th St, Katy, TX 77493

Por último, tenga presente que en caso de emergencia, puede enviar un correo electrónico a [email protected].

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube