Comida gratis en Florida: el cronograma y dónde retirar su despensa del 15 al 20 de diciembre

En Estados Unidos (EEUU) existe una acentuada preocupación por la situación alimentaria de sus habitantes, en diferentes estados existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados, conozca los puntos clave durante la tercera semana de noviembre.

En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales del lunes 15 hasta el sábado 20 de diciembre.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.

Feeding Tampa Bay: cronograma de entrega hasta el 20 de diciembre

Lunes 15 de diciembre

En POLK | Pilgrims Rest: 1052 N Kettles Ave. Lakeland FL 33805. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En PASCO | YMCA Trinity: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. De 12:00 a 2:00 de la tarde.

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.

Esta jornada exige registro previo: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

En HILLSBOROUGH | UACDC: 14013 N. 22nd St. Tampa, FL 33614. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Martes 16 de diciembre

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Requiere registro previo: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En POLK | Frostproof Care Center: 23 S Scenic Highway, Frostproof, FL 33843. De 10:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.

Miércoles 17 de diciembre

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

La línea de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603 bajo el paso elevado 275 para recibir un talón de entrada. Luego se le dirigirá a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recibir sus comidas.

EN POLK | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 2:00 a 4:00 de la tarde.

En POLK | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Requiere registro previo: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

Jueves 18 de diciembre

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Requiere registro: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

En HIGHLANDS | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.

Requiere registro previo: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

En HILLSBOROUGH | Lockhart Elementary Magnet School: 3719 N 17th St, Tampa, FL 33610. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Viernes 19 de diciembre

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En HIGHLANDS | South Oak First Baptist: 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.

En POLK | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

Sábado 20 de diciembre

En HIGHLANDS | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

EN HILLSBOROUGH | Dover Advent Christian Church: 14202 Downing St. Dover, FL 33527. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Entrega de despensas con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Norte, Centro y el Sur de Florida.

- 18 entregas del 16 al 20 de diciembre:

Martes 16 de diciembre

En Miami Dade School Police: 3300 NW 27th Ave, Miami. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Miércoles 17 de diciembre

En Marianna- Kaboodles: Madison Street Park, 2881 Madison St, Marianna. De 7:00 a 8:00 de la mañana.

En Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez: Haitian Emmanuel Baptist Church, 7321 NE 2nd Ave, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En The City of North Miami Beach Mayor and Commission: Uleta Park, 386 NE 169th St, North Miami Beach. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde

En Fort Lauderdale-Representative Daryl Campbell: Mt Olive Development Corporation 1530 NW 6th St, Fort Lauderdale. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Jueves 18 de diciembre

En Pensacola - Epps Christian Center: Epps Christian Center, Inc - Food Distribution Center, 2202 N Pace Blvd, Pensacola. De 8:00 a 9:00 de la mañana.

En Homestead Middle School: Homestead Middle School, 650 NW 2nd Ave, Homestead. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Hialeah-Simply Health: 1905 W 35th St, Hialeah. De 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Viernes 19 de diciembre

En The City of Melbourne: West Melbourne Community Park, 3000 Minton Rd, West Melbourne. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Hialeah-Councilwoman Melinda De La Vega: 4400 W 18th Ave, Hialeah. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En Miami Beach-Representative Fabián Basabe: 8638 Harding Ave, Miami Beach. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Sábado 20 de diciembre

En Pensacola- Justified Ministries: Walnut Hill Community Center, 7850 FL-97, Walnut Hill. De 8:00 a 9:00 de la mañana.

En Miami-Palm Glades Preparatory Academy: 22655 SW 112th Ave, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En North Lauderdale-State Representative Lisa Dunkley: 7500 Southgate Blvd, North Lauderdale. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Lake Worth Beach-Orange Bowl Family Holiday Fest: Buttonwood Park, 5300 Lantana Rd, Lake Worth Beach. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En Miami Gardens-The Orange Bowl: 15600 W Bunche Park Dr, Miami Gardens. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En Miami-Representative Omar Blanco: Tropical Park, 7900 SW 40th St, Miami. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En The City of West Park: 3501 SW 56th Ave, West Park. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

