Revisa la guía esencial de mercados navideños en Los Ángeles: fechas, horarios y dónde ir

La ciudad de Los Ángeles se convierte en un brillante paraíso invernal. Tanto los angelinos como los visitantes esperan con ansias la llegada de los Mercados Navideños de 2025, vibrantes centros de actividad festiva que ofrecen desde artesanías únicas hasta deliciosas comidas de temporada.

Estos eventos, que llenan de espíritu navideño el sur de California, brindan experiencias de compras y entretenimiento que son simplemente inigualables.

Descubre tesoros únicos: mercados artesanales y temáticos en Los Ángeles

Hay varios mercados que destacan en la agenda de la temporada, cada uno con un ambiente único que se adapta a todos los gustos.

1. Unique Holiday Market en Los Ángeles: Este mercado es un lugar imprescindible para los amantes del diseño y el arte.

Los asistentes pueden explorar una cuidada selección de ropa, accesorios y obras de arte de más de 150 diseñadores y artistas independientes, perfecto para encontrar regalos con un toque especial.

Ubicación: California Market Center, 110 East 9th Street, Los Ángeles.

Fechas y Horarios: Aunque la fuente oficial de Hotelgift menciona que es hasta el 31 de diciembre de 2025 para los mercados navideños cercanos, es fundamental consultar el sitio web oficial del California Market Center para obtener los días y horarios exactos de este evento en particular.

2. Enchanted: Forest of Light en Descanso Gardens: Aunque no es un mercado tradicional, este evento ofrece una experiencia inmersiva de luces mágicas que realza el ambiente festivo, complementada con un mercado navideño en el lugar y diversas actividades.

Ubicación: Descanso Gardens, 1418 Descanso Dr, La Cañada Flintridge, CA 91011.

Fechas: El espectáculo de luces se llevará a cabo hasta el 4 de enero de 2026, según Secret Los Angeles.

Asegúrate de verificar siempre los horarios específicos de las actividades del mercado dentro del jardín.

3. Street Food Cinema Holiday Market: Este evento combina el encanto de un mercado navideño con proyecciones de películas festivas y una variada oferta de comida.

Ubicación: 4760 York Blvd, Los Ángeles, CA 90042.

Fechas: Según Secret Los Angeles, el evento se llevará a cabo hasta ell 23 de diciembre de 2025.

4. Pawliday Pet Market: Si eres un amante de los animales, no te puedes perder este mercado en Wallis Annenberg PetSpace, donde encontrarás productos únicos, desde golosinas gourmet hasta accesorios ecológicos para tus amigos peludos.

Ubicación: Wallis Annenberg PetSpace, Playa Vista, CA.

Fecha: Discover Los Angeles confirma que se celebrará el 6 de diciembre de 2025.

Planifica tu visita a lo mercados navideños de Los Ángeles con anticipación

Los organizadores de eventos recomiendan a los visitantes que compren sus entradas y verifiquen los horarios directamente en los sitios web oficiales de cada mercado.

La información sobre fechas y ubicaciones fue recopilada de fuentes especializadas en viajes y eventos como Hotelgift, Secret Los Angeles y Discover Los Angeles, que actualizan anualmente los datos de estos populares eventos.

Aprovecha esta temporada para apoyar a los artesanos locales, disfrutar de la deliciosa gastronomía festiva y sumergirte en el auténtico espíritu navideño que Los Ángeles tiene para ofrecer.

