Brote de sarampión en Carolina del Sur: descubre cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo

Las autoridades de salud en Carolina del Sur, Estados Unidos, han tomado medidas drásticas para contener un brote de sarampión, poniendo en cuarentena a más de 250 personas. Este brote ha afectado especialmente al área del Upstate, que incluye los condados de Spartanburg y Greenville.

El Departamento de Salud y Control Ambiental (DHEC) del estado ha confirmado que en 2025 se registraron 111 casos de sarampión, lo que llevó a la implementación de 254 cuarentenas y 16 aislamientos para detener la propagación de esta enfermedad tan contagiosa , indica Univision.

Cifras nacionales alarmantes y la amenaza de pérdida de erradicación del sarampión

El brote en Carolina del Sur es un reflejo de una tendencia preocupante a nivel nacional.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se han reportado un total de 1.912 casos de sarampión en todo Estados Unidos hasta ahora en 2025, la mayoría de los cuales han afectado a niños y adolescentes que no están vacunados.

Este número marca un aumento notable en comparación con los 285 casos registrados en 2024. Este año, los CDC han identificado 47 brotes a nivel nacional, en contraste con los 16 del año anterior.

La Dra. Linda Bell, epidemióloga estatal, ha descrito la situación como una "aceleración" del virus y ha advertido que la transmisión podría continuar durante "muchas semanas más", reseña Yahoo Noticias.

Los expertos en salud pública están preocupados de que, si estos brotes siguen, el país podría perder el estatus de erradicación del sarampión que se había logrado en el año 2000.

Baja inmunización: el factor detrás de la crisis sanitaria en Carolina del Norte

Las investigaciones en el ámbito de la salud señalan claramente que las bajas tasas de vacunación son el principal motor detrás de este resurgimiento.

Según datos del Departamento de Salud de Carolina del Sur, la cobertura de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) se mantiene por debajo del umbral del 95% necesario para lograr la inmunidad colectiva en condados como Greenville y Spartanburg, informa Infobae.

Esta caída en la inmunización infantil genera áreas de vulnerabilidad que el virus aprovecha para expandirse.

El brote actual está afectando principalmente a personas vinculadas a una iglesia en el condado de Spartanburg, lo que ha llevado a la implementación de cuarentenas de hasta 21 días.

Las autoridades siguen instando a la población a estar atenta a síntomas como fiebre alta, tos, secreción nasal y erupciones cutáneas, y enfatizan que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad y sus complicaciones graves, como la neumonía y la encefalitis.

Síntomas del sarampión

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de haber estado expuesto al virus. La enfermedad comienza con una fase prodrómica, y en pocos días se manifiesta de manera más evidente.

Primero, hay fiebre alta, que a menudo supera los 40 °C (104 °F). También se presentan signos respiratorios, como tos seca, goteo nasal y dolor de garganta.

La conjuntivitis es otro síntoma, donde los ojos se enrojecen y lloran. Un signo distintivo en esta fase inicial son las manchas de Koplik: pequeñas manchas blancas con un centro azulado que aparecen en la boca, en la parte interna de las mejillas.

Después de unos días, se desarrolla una erupción cutánea (exantema) que comienza en la cara y detrás de las orejas, extendiéndose gradualmente hacia el tronco y las extremidades.

Es importante destacar que la mayoría de las muertes relacionadas con el sarampión son causadas por complicaciones graves, como la neumonía y la encefalitis (inflamación del cerebro), afectando principalmente a niños pequeños y a personas con sistemas inmunitarios debilitados.

¿Cómo se previene el contagio de sarampión?

La mejor manera de prevenir el sarampión y sus complicaciones es, sin duda, la vacunación.

Vacuna Triple Viral (SRP): Para lograr una inmunidad efectiva, se recomienda un esquema de dos dosis. En muchos países, la primera dosis se administra a los 12 meses y la segunda, que actúa como refuerzo, se aplica a los 5 años.

Consulta y verificación: Las autoridades están haciendo un llamado a la población para que revise sus cartillas de vacunación y las de sus hijos. Si falta alguna dosis o hay dudas sobre el estado de inmunidad, es importante acudir a un centro de salud.

