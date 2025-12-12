Reglas claves y costos para renovar su visa de turismo americana: ¿cómo calificar para la exención?

Suscríbete a nuestros canales

Para miles de personas, obtener o ya poseer la visa americana de turista es la llave para cruzar la frontera y poder ingresar de forma legal al país.

Sin embargo, una de las dudas más recurrentes es sobre su duración y el momento preciso para renovarla, informó El Mañana.

Aunque el proceso puede parecer complejo a primera vista, la Embajada de EEUU simplificó los pasos con nuevos criterios de renovación que pueden ahorrarle tiempo valioso.

¿Cuáles son las visas de turista más aprobadas?

La Visa B1/B2, utilizada para viajes de placer y negocios, suele tener una vigencia de diez años, que es la norma en la mayoría de los casos.

Pero, este plazo no es fijo; el oficial consular tiene la potestad de acortar este período si lo considera necesario. Por ello, es crucial que todo viajero revise con atención el documento:

Fecha de emisión

Fecha de expiración

Estos seriales que aparecen en la parte inferior son las que delimitan el periodo exacto en el que puede viajar legalmente a Estados Unidos.

Costo actual de la visa de turista (B1/B2)

Actualmente, el costo de la solicitud de la Visa de Turista y Negocios (B1/B2) es de $435 dólares por solicitante.

Este monto resulta de la suma de dos aranceles importantes que se aplican a las visas de no inmigrante:

Tarifa de Procesamiento MRV (Costo base): $185

Nueva Tasa de Integridad ("Visa Integrity Fee"): $250

Esta nueva tarifa de $250 dólares, conocida como "Tasa de Integridad", fue añadida a la solicitud de visas de no inmigrante y aplica desde el 1 de octubre de 2025.

Margen de tiempo clave para la renovación

Si su visa se acerca a su fecha de caducidad, no hay necesidad de apresurarse. Existe un beneficio importante para los viajeros: puede iniciar el trámite de renovación hasta un año después de que la visa haya expirado.

Hacerlo dentro de este plazo es crucial, ya que permite al solicitante calificar para la renovación sin entrevista.

Este beneficio permite evitar las largas filas, los nervios y el tiempo que implica presentarse ante un oficial consular.

Preguntas que definen la exención de entrevista

La Embajada de EEUU simplificó el proceso a través de cinco preguntas sencillas para determinar si un solicitante califica para exentar la entrevista:

¿Está renovando una Visa de turista (B1/B2)? ¿Su visa anterior venció hace menos de doce meses? ¿Tenía usted al menos 18 años cuando le otorgaron la Visa anterior? ¿Está presentando la solicitud desde su país de residencia actual? ¿Su visa no ha sido negada recientemente o ya superó ese rechazo?

Si todas las respuestas son afirmativas, es muy probable que pueda renovar sin presentarse físicamente. No obstante, las autoridades siempre mantienen la prerrogativa de solicitar una entrevista si su expediente requiere una verificación adicional.

Cambios recientes en las reglas consulares

A partir del 2 de septiembre de 2025, entraron en vigor ajustes en los criterios de exención. Las visas diplomáticas o de turismo que cumplen los requisitos generales mantienen el beneficio de exentar la entrevista.

Sin embargo, hubo un cambio significativo para grupos específicos: los menores de 14 años y los mayores de 79 años que soliciten una Visa por primera vez ya no están automáticamente exentos de la entrevista.

Este cambio no afecta a quienes obtuvieron su documento antes de la fecha mencionada.

