Guía rápida para trámites en EEUU: USCIS implementa cambios que todo migrante debe saber

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) implementó varios cambios migratorios significativos en el segundo mandato de Donald Trump, con vigencia desde finales de 2025.

Las actualizaciones incluyen la restitución de la versión más extensa del examen de naturalización, modificaciones en el proceso de visas H-2A y la introducción de una nueva tarifa de $1.000 dólares para el parole humanitario.

Estos cambios impactan directamente en los trámites de ciudadanía estadounidense y la seguridad laboral. Es por eso que te dejaremos una guía previa a la gestión de alguno de ellos.

¿Cómo cambió el examen de naturalización del USCIS?

El examen de naturalización del USCIS cambió a su versión de finales de 2020, restituyendo las modificaciones del primer mandato de Trump. Esta nueva versión entró en vigor el 20 de octubre de 2025 para quienes presentan el Formulario N-400 a partir de esa fecha.

La prueba es oral y contiene 20 preguntas seleccionadas de una lista de 128, y el solicitante debe responder correctamente al menos 12 para aprobar. El objetivo es medir una comprensión real del civismo y exige más preparación. Quienes solicitaron antes de esa fecha pueden elegir la versión de 2008.

¿Qué implica el ajuste en las visas H-2A?

El gobierno anunció una regla importante para los trabajadores agrícolas temporales bajo las visas H-2A. Esta modificación entró en vigor el 2 de octubre de 2025 y busca agilizar el programa.

El cambio permite que el USCIS procese peticiones electrónicas antes de que el Departamento de Trabajo apruebe la certificación laboral temporal. Además, se introdujo el Formulario I-129H2A, diseñado exclusivamente para solicitudes electrónicas.

¿Cuál es la nueva tarifa del parole humanitario?

El USCIS también implementó una nueva tarifa de $1.000 dólares para las solicitudes aprobadas de parole humanitario. Esta actualización entró en vigor el 16 de octubre de 2025 y se aplica sin importar cuándo se envió la solicitud inicial.

El cargo se aplica en cada concesión de permiso de viaje y se estableció mediante la ley HR-1, conocida como One Big Beautiful Bill Act. Si la persona no cumple el pago dentro del plazo, el trámite se deniega automáticamente, aunque la ley contempla diez excepciones.

¿Qué avances migratorios se esperan para 2026?

Los cambios migratorios continuarán durante 2026 con revisiones adicionales en trámites laborales, humanitarios y de naturalización. El USCIS planea expandir el uso de formularios electrónicos y agilizar las revisiones biométricas.

Además, el Congreso podría revisar normas laborales que afectan a trabajadores temporales. El gobierno seguramente hará ajustes de tarifas de ciertos trámites, por lo que se recomienda revisar cada actualización oficial antes de iniciar un proceso.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube