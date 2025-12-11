Duro golpe al bolsillo: precios de regalos navideños son más caros este 2025 por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Los estadounidenses enfrentarán esta Navidad un fuerte aumento en los precios de los regalos y los aranceles implementados durante la presidencia de Donald Trump son señalados como uno de los factores principales.

De acuerdo con un informe de Groundwork Collaborative, organización sin fines de lucro defensora del consumidor, los artículos clave para las fiestas en 2025 son un 26% más caros en promedio que en 2024.

Artículos cotidianos con aumentos impactantes

Entre los productos más afectados, los auriculares Beats Solo 4 se venden en Amazon por $129.95, un incremento del 30% frente al año anterior.

Los enfriadores de bebidas Cooper Cooler subieron a $89.99, más del triple de su precio en 2024, mientras que un combo de freidora de aire y horno Instant Vortex se cotiza en $115.78, un 16% más.

Incluso una caja de herramientas Trusco ST-350 registra un aumento del 32%, alcanzando los $79.07.

Lindsay Owens, directora ejecutiva de Groundwork Collaborative, calificó estos aumentos como “extraordinarios” y señaló que los aranceles podrían sumar hasta $28 mil millones a los gastos navideños de los hogares estadounidenses, o alrededor de $130 más por familia.

Impacto en distintos sectores y consumidores

El estudio revela que los compradores están pagando un 38% más en artículos de cocina, un 34% más en productos electrónicos, un 20% más en ropa y calzado, y un 17% más en juguetes.

La guía de regalos analiza productos con precios que van desde $10 hasta $500, y destaca que los aranceles afectan principalmente a los artículos fabricados en el extranjero.

El aumento de precios ha obligado a los consumidores a ajustar sus presupuestos: el 41% planea comprar menos regalos, mientras que el 31% de los hogares con ingresos menores a $75,000 reducirá la cantidad de obsequios, disminuyendo su gasto en alrededor de $100.

Tecnológicos y juguetes: los más golpeados

Grandes marcas también respondieron a los aranceles con incrementos: Microsoft subió el precio de su consola Xbox dos veces este año, hasta $70, mientras que Sony aumentó la PlayStation 5 en $50.

Entre los juguetes, una muñeca boxeadora Barbie aumentó un 24%, a $15.99, y un Monster Truck Spider-Man de Monster Jam subió 25%, a $110. Incluso un saltador Flybar registró un aumento del 15%, llegando a $45.84.

Groundwork Collaborative advierte que los consumidores deben prepararse para un gasto más alto y ser estratégicos al planificar sus compras navideñas, ya que los aranceles y las prácticas de precios diferenciados podrían seguir elevando los costos durante toda la temporada.

