Italianos en EEUU "al borde": tradicional producto alimenticio en peligro por los aranceles de Trump

Consumidores en Estados Unidos enfrentan una posible duplicación en el precio de la pasta italiana, que podría entrar en vigor en enero según Telemundo..

El Departamento de Comercio de EEUU emitió una decisión preliminar que impondría aranceles de hasta el 107 % a 13 de los principales exportadores de Italia.

La agencia federal justifica esta drástica medida, que suma un nuevo arancel del 92 % a uno previo del 15%, alegando que las empresas italianas practican "dumping" al vender sus productos por debajo del valor de mercado, perjudicando así la competencia con los fabricantes estadounidenses.

Impacto

La medida impacta directamente a marcas de supermercado muy conocidas, como Barilla, La Molisana, Garofalo y Rummo.

El cálculo del 92 % ha generado controversia, ya que el Departamento de Comercio lo aplicó a las 13 empresas después de que las compañías La Molisana y Garofalo supuestamente "no proporcionaron información" durante la revisión.

Representantes de otras compañías, como Rummo USA, niegan las acusaciones de precios desleales, califican la decisión de "grave equivocación" y advierten que sus productos de $3.99 podrían escalar a $7.99.

El impacto en el mercado ya provoca reacciones en la cadena de suministro. En Nueva York, el chef Salvo Lo Castro, de Casasalvo, decidió dejar de comprar pasta italiana y comenzar a elaborarla él mismo en su restaurante para evitar transferir el costo a sus clientes.

"No quiero subir el precio para mis clientes, es muy importante", afirmó. Para los consumidores, si bien algunas marcas como Barilla también operan plantas en EEUU que no se verían afectadas, la variedad de pastas importadas podría reducirse drásticamente o volverse un artículo de lujo.

