Fedecámaras trabaja en varias propuestas para el cálculo de prestaciones sociales: conozca los detalles

La Comisión de Asuntos Laborales de Fedecámaras revisará el mecanismo usado para calcular las prestaciones sociales en Venezuela.

Así lo informó el presidente de la comisión, Alejandro Disilvestro, explicando que el gremio trabaja en alternativas para ajustar el cálculo de las prestaciones a la realidad remunerativa del país y no con el salario mínimo como base, actualmente fijado en 130 bolívares mensuales.

“Esto significaría tomar parte del ingreso neto del trabajador (...) y no solo el sueldo básico como referencia. La manera actual no refleja la realidad, porque la mayor parte del ingreso de los trabajadores proviene de bonificaciones que no entran en el cálculo”, señaló en una entrevista con Fedecámaras Radio.

Entre las opciones analizadas se encuentra la creación de un “período especial” que permita reconocer un monto mayor al salario mínimo al momento de calcular los beneficios laborales, refiere Finanzas Digital.

Vale destacar que los trabajadores del sector público perciben en promedio unos 160 dólares mensuales, mientras que en el sector privado el ingreso ronda los 180 dólares, de acuerdo con estimaciones manejadas por la organización empresarial.

Sin embargo, estas remuneraciones están compuestas mayoritariamente por pagos no salariales, lo que diluye el impacto de las prestaciones.