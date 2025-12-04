Así van los precios del metro cuadrado en los principales estados de Venezuela: $900 es el monto más alto

Suscríbete a nuestros canales

MercadoLibre Venezuela presentó el miércoles 3 de diciembre los resultados de su primer informe sobre el mercado de bienes raíces. Este estudio se elaboró en colaboración con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y contó con el apoyo de la Cámara Inmobiliaria.

La investigación se basa en el análisis de cerca de 149.000 anuncios publicados en el portal de MercadoLibre hasta finales de octubre de 2025, informó BancayNegocios.

Entre las principales conclusiones del informe, destaca la estabilidad de los precios para la compra de apartamentos en el Distrito Capital durante el último año. El estudio fijó el precio promedio del metro cuadrado de construcción para apartamentos en Caracas en 547 dólares para el cierre de octubre de 2025.

Precios en diferentes municipios del Área Metropolitana

La presentación de estas cifras estuvo a cargo del economista y académico Ronald Balza Guanipa, acompañado por el psicólogo Gabriel Gual.

Ambos detallaron los promedios del metro cuadrado por municipio de Caracas: Chacao promedió US$ 900, Baruta US$ 570, Sucre US$ 517, El Hatillo US$ 511, y Libertador US$ 414.

¿En qué estados es baratos por metro cuadrado?

A nivel nacional, la región capital es seguida por otros estados importantes en cuanto al precio promedio del metro cuadrado para adquisición: Carabobo con US$ 259, Lara con US$ 255, Miranda con US$ 217 y Aragua con US$ 190.

El análisis también indicó que las tendencias de venta de casas y alquiler de propiedades muestran patrones uniformes entre las distintas regiones, con pocas variaciones significativas.

Balza Guanipa explicó que el esfuerzo multidisciplinario de la investigación permitió un manejo detallado de los datos, otorgando a las cifras una "solidez estadística suficiente para el estudio de las tendencias".

Enfoque y metodología del informe

El documento se define como una "primera aproximación" al comportamiento del mercado inmobiliario anualizado en el país. Se señaló que su objetivo es reflejar las tendencias basadas en la oferta y la demanda, sin pretender ser un resultado exhaustivo del sector.

La firma de comercio electrónico declaró a Banca y Negocios que este estudio se realizó desde su posición como "liderazgo y referencia entre los diversos canales de comercialización y arrendamiento de inmuebles en línea".

Se conoció que la demanda de inmuebles en venta y alquiler a escala nacional es encabezada por zonas del área metropolitana, especialmente los municipios Libertador y Chacao.

Entretanto, urbanizaciones como Altamira concentran alrededor de 100 casas en venta de un total aproximado de 700 propiedades.

