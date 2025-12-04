Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, indicó que existe la posibilidad de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, y su homólogo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sostengan un encuentro “face to face”.

En su programa “Con el Mazo Dando”, resaltó que la posible reunión surgió durante la llamada telefónica que tuvieron los mandatarios hace días.

“Ambos líderes no solo hablaron del presente, sino que hay personas de la Casa Blanca que dejaron caer la posibilidad de un encuentro face to face (...) porque la aventura de crear un régimen express en base a una montaña de mentiras se está cayendo, se están hundiendo en pantano de altos costos políticos, riesgos legales y torpezas estratégicas que ya nadie en Washington puede aceptar”, expresó Cabello.

Agregó que “las conversaciones” de Maduro y Trump “están siendo bien recibidas por un sector de los republicanos en el gobierno”.

“Los gringos no quieren guerra y menos cerca de su vecindario”, enfatizó.

“Pasos hacia el diálogo”

Más temprano, el jefe de Estado venezolano confirmó que sostuvo una llamada con Trump hace 10 días y la calificó de “respetuosa y cordial”, y que la misma se produjo desde la Casa Blanca hacia el Palacio de Miraflores.

“Yo recibí, tuve una llamada y conversé con el presidente Donald Trump. Puedo decir que (...) fue en un tono de respeto, inclusive puedo decir que fue cordial. Digo más: si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia. Porque siempre buscaremos la paz”, dijo Maduro.