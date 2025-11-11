¡Familia más segura! California aprueba 11 nuevas leyes para proteger a los inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó un paquete legislativo de once proyectos de ley impulsados por la senadora María Elena Durazo y diseñados para reforzar los derechos de las familias trabajadoras, proteger a las comunidades inmigrantes y abordar la crisis de vivienda.

La senadora Durazo destacó que esta serie de leyes materializa el esfuerzo de la sesión legislativa por "poner a las personas primero", asegurando que las políticas estatales beneficien directamente a la población según Los Ángeles Times.

Leyes

SB 580 (Acceso a Servicios): Exige al Fiscal General publicar políticas modelo para proteger el acceso a servicios públicos independientemente del estatus migratorio.

SB 635 (Protección a Vendedores Ambulantes): Impide que los gobiernos locales recolecten o compartan datos personales de los vendedores con autoridades federales.

SB 513 (Registros Laborales): Requiere que los empleadores incluyan los registros de capacitación en los expedientes de los trabajadores, garantizando su acceso.

SB 809 (Trabajadores de Transporte): Protege a los transportistas de construcción mediante un sistema que asegura su clasificación como empleados para una compensación adecuada.

SB 590 (Permiso Familiar Pagado): Amplía el programa para permitir que los trabajadores cuiden a "personas designadas", reconociendo lazos familiares no biológicos.

SB 707 (Acceso a Reuniones Públicas): Otorga herramientas a gobiernos locales para facilitar reuniones públicas accesibles vía teleconferencia.

SB 346 (Regulación de Alquileres): Obliga a las plataformas de alquileres de corto plazo (como Airbnb) a compartir información con las ciudades para mejorar la regulación y la recaudación de impuestos.

SB 21 (Vivienda SRO): Salvaguarda las propiedades de una sola habitación (SRO) y regula su conversión a unidades más grandes con fuerte protección al inquilino.

SB 838 (Ley de Responsabilidad de Vivienda): Evita que hoteles y moteles convertidos inadecuadamente utilicen la vía rápida de aprobación destinada a proyectos de vivienda genuinos.

SB 598 ( Infraestructura Hídrica): Permite a distritos de agua y especiales usar métodos de gestión de construcción ("Construction Manager/General Contractor") más rápidos y rentables.

SB 754 (Productos de Higiene): Exige a fabricantes de tampones y compresas informar al estado sobre la presencia de químicos tóxicos, como plomo, arsénico y cadmio.

Impacto

Estas nuevas leyes tienen un impacto significativo para la comunidad inmigrante de California, que supera los 10.6 millones de residentes, constituyendo más del 27 % de la población estatal.

Dos de las nuevas leyes (SB 580 y SB 635) buscan explícitamente contrarrestar las políticas federales de deportación y el intercambio de datos.

La SB 635, en particular, protege la información personal de los vendedores ambulantes, un sector laboral con alta participación de inmigrantes y a menudo vulnerable, impidiendo que sea compartida con agencias federales de inmigración.

