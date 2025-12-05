Comercios

Tienda de electrodomésticos lanza pagos a 12 cuotas con compras desde los $200: condiciones aplican

La empresa aclaró que ciertas condiciones aplican para esta promoción

Por Robert Lobo
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 01:30 pm
Tienda de electrodomésticos lanza pagos a 12 cuotas con compras desde los $200: condiciones aplican

De cara a la temporada navideña, algunos comercios empiezan a lanzar promociones que buscan atraer clientes. En ese sentido, tiendas aliadas a Cashea ofrecen financiamiento a traves del "compra ahora y paga después".

La tienda de electrodomésticos IVOO, con sucursales en todo el país, anunció que, desde este 4 de diciembre, han bajado los montos mínimos de compra para optar a las 6, 9 y 12 cuotas.

  • 12 cuotas a partir de compras por $200
  • 9 cuotas a partir de compras por $150
  • 6 cuotas a partir de compras por $100

"¡Así es, tenemos 12 cuotas! 🤩 Llévate el producto que más te guste desde un 20% de inicial a nivel nacional", anunciaron en sus redes sociales.

PROMOCIÓN APLICA SOLO EN MERCANCÍA SELECCIONADA

Sin embargo, IVOO aclaró a través de sus redes sociales, que el modo más cuotas aplica solo en mercancía previamente seleccionada por la tienda. Asimismo, Cashea recuerda que la bajada de inicial, y el modo más cuotas no se pueden combinar en una misma compra desde el pasado 16 de octubre.

También pueden visitar nuestra sección:  Servicios

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
Estados Unidos
trámites
Viernes 05 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América