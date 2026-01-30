Wingo anuncia la apertura de una nueva ruta aérea con Venezuela: fecha y precio

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea low-cost Wingo ha confirmado la expansión de sus operaciones hacia territorio venezolano.

En medio de la reactivación del mercado aéreo binacional, la compañía anunció que la capital antioqueña tendrá conexión directa con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Esta apertura representa una alternativa clave para quienes buscan evitar la escala obligatoria en Bogotá o Panamá.

La ruta Medellín (MDE) ↔️ Caracas (CCS), comenzará su operación a partir del 1 de marzo de 2026.

Se espera que la aerolínea opere inicialmente entre 2 y 3 frecuencias semanales, sujetas a la demanda del mercado.

Wingo confirmó que la ruta Bogotá ↔️ Caracas se mantiene operando con total normalidad, consolidando a la aerolínea como uno de los principales puentes aéreos entre Colombia y Venezuela.

La compra de boletos se realiza directamente a través de su página oficial: wingo.com.

