Fedenaga: rango actual del precio de la carne en Venezuela para el consumidor

El vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), José Labrador, confirmó este jueves que el precio de la carne de res se ha mantenido estable en los días manteniendo una estabilidad en los venezolanos. .

Según el vocero gremial, el precio final que paga el venezolano en carnicerías y supermercados varía según dos factores principales: la ubicación geográfica y el tipo de corte.

Precio Mínimo: Aproximadamente 8 USD por kilo (cortes de segunda o en zonas cercanas a la producción).

Precio Máximo: Hasta 12 USD por kilo (cortes de primera como solomo o punta trasera, especialmente en zonas urbanas).

"En Venezuela producimos las mejores carnes, con el mejor sabor y nutrientes. La gente está encontrando los precios estables", precisó Labrador.

Carne de Búfalo

Un dato relevante para el mercado nacional es la diversificación del rebaño. El consumo de búfalo ya no es un nicho, sino una realidad masiva en el plato del venezolano:

Representa actualmente entre el 20% y 25% del consumo nacional.

Labrador calificó el crecimiento de este sector como "exponencial", registrando ya 3,5 millones de cabezas de búfalo en el país.

Fedenaga reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del mercado internacional. La estrategia actual se centra en, pasar de los 10 millones actuales a una cifra que permita cubrir la demanda interna y generar excedentes exportables.

De igual manera, realzar las bondades de la carne venezolana (pastoreada y con menor uso de químicos) para competir en mercados de alta exigencia.

