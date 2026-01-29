Venezuela confirma la conversación telefónica entre Delcy Rodríguez y Donald Trump: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Venezuela confirmó este jueves la reapertura del espacio aéreo venezolano tras una conversación telefónica entre la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con el comunicado de Prensa Presidencial, luego de esta conversación se confirma la repertura del espacio aéreo venezolano de forma inmediata este jueves 29 de enero.

Conversación entre Trump y Delcy Rodríguez

El gobierno de Venezuela confirmó este jueves 29 de enero la conversación sostenida entre el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Asimismo, confirma la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela, medida que será efectiva de forma inmediata.

Agregan que por su parte, Trump afirma que espera que esta medida sea efectiva al final de la jornada del día de hoy jueves, para permitir el viaje entre ambas naciones por parte de ciudadanos venezolanos y estadounidenses.

"Le informé que abriríamos el espacio aéreo; muy pronto los ciudadanos podrán viajar a Venezuela con seguridad y algunos venezolanos que quieran regresar lo podrán hacer", afirmó Trump.

Relaciones entre EEUU y Venezuela

El mandatario estadounidense también resaltó el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Calificando la nueva era de relaciones con la presidenta encargada al frente de Venezuela como "muy sólida".

Adicionalmente, agradeció la disposición de Rodríguez para lograr los acuerdos que permitan normalizar el espacio aéreo comercial en la región.

