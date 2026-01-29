CNE pospone temporalmente el registro de nuevas organizaciones políticas: Comunicado

Suscríbete a nuestros canales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció oficialmente que se pospone temporalmente el registro de nuevas organizaciones políticas.

A través de sus canales oficiales, el CNE difundió el comunicado donde indica que "se pospone temporalmente" el registro de estas organizaciones.

Comunicado

De acuerdo con el documento, "la Comisión de Participación Política y Financiamiento debe publicar, en el primer mes de cada año, un aviso oficial con la convocatoria" para los interesados en registrar una organización con fines poíticos.

Sin embargo, destaca que el CNE "puede efectuar la señalada convocatoria en cualquier otra oportunidad cuando circunstancias excepcionales así lo ameriten", según lo establece el Parágrafo Único del artículo 5 del Reglamento Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, relativo a la Constitución, Actividad, Cancelación y demás Actos registrables de las Organizaciones con fines políticos.

Por lo tanto, la resolución del documento dicta que "se pospone temporalmente, la publicación del Aviso Oficial establecido en el artículo 5" del mencionado reglamento, el cual es "concerniente a la iniciación del procedimiento relativo a la promoción, constitución, inscripción y registro de organizaciones con fines políticos".

Asimismo, dicta que esta resolución sea publicada en la Gaceta Electoral de la República. La misma fue aprobada por el CNE durante la sesión del día miércoles 28 de enero del año en curso.

