Delcy Rodríguez tras conversar con Trump y Rubio: Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió y firmó este jueves la promulgación de la Reforma de Ley Orgánica de Hidrocarburos, horas después de su aprobación formal en la Asamblea Nacional (AN).

Durante una marcha de trabajadores petroleros en respaldo a la Ley de Hidrocarburos, Rodríguez señaló que mantuvo comunicación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como de su secretario de Estado, Marco Rubio.

"El día de hoy recibí una llamada del presidente de EEUU, Donald Trump, y de su secretario, Marco Rubio, donde se informa que en el marco de la agenda de trabajo, de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes, y estamos hablando de que cesen las restricciones para el espacio aéreo de Venezuela. Que tengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir", declaró la presidenta encargada.

Recepción de empresas internacionales de varios continentes

Asimismo, durante su intervención precisó que han recibido, como en los últimos días, empresas trasnacionales petroleras provenientes de Europa y Asia. Detalló que una de las empresas más importantes de Indonesia se reunió con la mandataria encargada.

"(En la reunión) hablábamos del contenido de esta ley. La importancia que tiene para dar mayor valor jurídico para las inversiones internacionales que lleguen a Venezuela, pero también a las inversiones nacionales", destacó Rodríguez.

Primera exportación de molécula de gas en la historia de Venezuela

En tal sentido, la presidenta encargada fue enfática en afirmar que ningún sector nacional productivo debe sentirse por fuera, por lo que extendió la bienvenida a las inversiones externas e internas en el marco del desarrollo productivo petrolero, gasífero y petroquímico. Anunció además que se produjo la primera exportación de molécula de gas en Venezuela.

"En las próximas horas ustedes van a ver un video que nos va a hacer sentir muy orgullosos, y será nuestra primera exportación de la primera molécula de gas en la historia de Venezuela. Ya el barco está en Vzla y lo veremos partir en las próximas horas"; sentenció Rodríguez.

