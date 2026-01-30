Gremio educativo

Formalizan la titularidad de más de mil docentes en esta entidad venezolana

Los maestros podrán tener garantizados los beneficios sociales y económicos establecidos por la ley

 

 

Por Jerald Jimenez
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 10:02 pm
Formalizan la titularidad de más de mil docentes en esta entidad venezolana
Foto: Referencial

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, formalizó la firma para entregar titularidades a más de mil maestros y maestras de la entidad, un paso clave para la estabilidad del gremio educativo regional. 

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que esta medida responde a una necesidad acumulada de los profesionales que esperaban por la regularización de sus cargos.

"Estoy firmando el otorgamiento de titularidad a más de 1.100 maestros interinos que ahora van a pasar a ser titulares. Esto era algo que estábamos esperando, desde hace ya algún tiempo, y nuestros maestros merecen tener esa titularidad por tantos años", declaró Lacava.

Asimismo, manifestó que a estos docentes y no se les había podido pasar a ser maestros titulares con todas las prorrogativas de la ley que eso representa para los todos los docentes de la entidad carabobeña.

Con esta firma, los docentes beneficiarios dejarán de ser personal interino para integrarse formalmente a la nómina fija del Ejecutivo Regional, una transición que garantizará el acceso pleno a los beneficios sociales y económicos establecidos en la ley para los maestros titulares.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
licencia
Viernes 30 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América