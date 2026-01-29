Alerta sanitaria en Florence: confirman caso de sarampión en una instalación de ICE en Arizona

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de salud pública de Arizona enfrenta un nuevo reto epidemiológico dentro de sus centros de custodia federal. La detección de enfermedades altamente contagiosas en espacios cerrados genera una movilización inmediata de los equipos de respuesta médica. Expertos en inmunología vigilan de cerca la evolución de este brote para evitar una propagación masiva hacia la comunidad civil circundante.

El Departamento de Seguridad Nacional (DSH) confirman caso de sarampión en una instalación de ICE en Arizona este miércoles. Un ciudadano de nacionalidad mexicana, alojado en el Centro de Detención de Florence, dio positivo a la infección activa a principios de mes. El Servicio de Salud de ICE detuvo todo movimiento dentro del edificio y puso en aislamiento a todas las personas que tuvieron contacto con el infectado.

¿Cuál es la situación actual en el Centro de Detención de Florence?

La empresa CoreCivic, operadora de la instalación en el condado de Pinal, asegura que la salud de los detenidos es su máxima prioridad. Brian Todd, portavoz de la firma, informó que los internos acceden diariamente a servicios de atención médica y evaluaciones de salud mental. El centro coordina esfuerzos con hospitales locales para tratar necesidades especializadas y mantiene atención de emergencia disponible las 24 horas del día.

Sin embargo, el Distrito de Servicios de Salud Pública del Condado de Pinal ya identifica dos contagios adicionales vinculados a este foco inicial. Jassmin Castro, portavoz del distrito, confirmó un total de tres casos en la zona, aunque califica el riesgo comunitario actual como bajo. Las autoridades estatales aplican protocolos estándar de seguimiento para contener el virus, el cual provoca fiebre alta y sarpullidos característicos en los pacientes.

¿Cómo evolucionan las cifras del sarampión en el país?

El Dr. Joel Terriquez, director médico estatal, detalló que Arizona suma 25 casos en 2026, distribuidos principalmente en los condados de Mohave y Pinal. A nivel nacional, la tendencia resulta alarmante, pues EEUU registra 416 infecciones confirmadas en apenas las primeras semanas del año actual. Esta cifra contrasta con el promedio histórico de 180 casos anuales que el país reportaba tras declarar la eliminación de la enfermedad en el año 2000.

El Centro de Detención de Florence cuenta con antecedentes de brotes severos, como el ocurrido en 2016 que afectó a 30 detenidos y nueve empleados. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron el año pasado sobre un incremento inusual con 2.242 infecciones registradas. La alta tasa de contagio del sarampión obliga a las agencias federales a extremar las medidas de educación en salud y diagnósticos tempranos.

¿Qué medidas preventivas toman en el ICE en Arizona?

La oficina de ICE Boston y otras regiones refuerzan los exámenes de ingreso para detectar síntomas virales antes de que los detenidos compartan celdas. Las campañas de inmunización dentro de los centros de detención buscan elevar la protección de una población que a menudo carece de esquemas de vacunación.

El DHS continuará el monitoreo estricto en Florence hasta que transcurra el periodo de incubación sin nuevos reportes positivos. La cooperación entre los proveedores privados y las autoridades de salud pública resulta vital para frenar una crisis sanitaria de mayor envergadura.

Los médicos instan a la población general a verificar sus registros de vacunas para mantener la inmunidad colectiva frente a este repunte de casos nacionales.

