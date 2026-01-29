¿Cuánto gana un migrante en Nueva Jersey? El salario real supera el mínimo este 2026

Suscríbete a nuestros canales

Nueva Jersey dio inicio al 2026 con una actualización masiva en sus estructuras salariales y una reforma administrativa que cambia las reglas del juego para la contratación estatal.

Miles de trabajadores, incluidos los migrantes que sostienen industrias clave, ya reflejan en sus bolsillos el aumento ajustado por inflación.

Sin embargo, el dato más revelador no es el mínimo legal, sino el ingreso real que están percibiendo los extranjeros en el estado Jardín.

Salario mínimo vs. realidad del mercado

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general aumentó $0.43, situándose en $15.92 por hora. Para un trabajador que cumple una jornada estándar de 8 horas, esto representa un ingreso diario de $127.36.

No obstante, las cifras de plataformas como ZipRecruiter muestran una brecha positiva para la fuerza laboral extranjera:

Promedio real: Los migrantes en Nueva Jersey ganan, en promedio, $19.01 por hora .

Ingresos mensuales: Esto equivale a unos $3,040 al mes , superando significativamente el mínimo estipulado.

Escalas: Aunque algunos sueldos inician en los $19,800 anuales, la mayoría de los trabajadores nacidos en el exterior oscilan entre los $32,000 y $44,700 al año.

Excepciones y sectores específicos

No todos los rubros se rigen por los $15.92. Existen categorías con tablas salariales diferenciadas que también vieron incrementos este mes:

Trabajadores agrícolas: Su mínimo subió a $14.20 por hora , con un plan de incrementos progresivos hasta 2030.

Cuidado de personas (Long-term care): El personal de atención directa ahora percibe un mínimo de $18.92 por hora , reconociendo la alta demanda de este sector.

Pequeñas empresas y estacionales: El pago aumentó a $15.23 por hora (desde los $14.53 previos).

Nueva Ley A5728/S4485: el fin del Servicio Civil tradicional

El pasado 5 de enero de 2026, entró en vigor una legislación que promete agilizar la maquinaria estatal: la creación de la Autoridad de Innovación de Nueva Jersey (NJIA).

Esta norma, impulsada originalmente por el exgobernador Phil Murphy, permite al estado contratar talento técnico de alto nivel sin pasar por los burocráticos procesos del Servicio Civil.

¿Qué significa esto para los profesionales?

Contratación directa: Ingenieros, expertos en datos y programadores podrán ser reclutados bajo escalas salariales y contratos fijados directamente por el Director de Innovación.

Flexibilidad ética: Se permite la incorporación de expertos de ONGs que hayan colaborado con el Estado, eliminando el "periodo de enfriamiento" habitual, siempre que se cumplan criterios de transparencia.

Modernización: La NJIA busca integrar herramientas de Inteligencia Artificial y metodologías ágiles para mejorar servicios ciudadanos que antes dependían de estructuras administrativas obsoletas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube