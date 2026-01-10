Aumento de peajes en Nueva Jersey 2026: Estos son los nuevos precios en el Turnpike y Parkway

Suscríbete a nuestros canales

Para los millones de conductores que recorren a diario las autopistas de New Jersey, el comienzo de 2026 trae un nuevo reto para el bolsillo.

Las autoridades estatales han anunciado una nueva ronda de aumentos en los peajes que impactan las principales vías del estado, reafirmando una tendencia al alza que parece no detenerse en el corto plazo.

Un golpe recurrente: Nueva Jersey Turnpike y Garden State Parkway

La Autoridad de Autopistas de New Jersey (NJTA) ha dado luz verde a un aumento del 3% en los peajes del New Jersey Turnpike y el Garden State Parkway, que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2026.

Según informó News 12 New Jersey, este es el sexto año consecutivo en que se implementa un ajuste basado en el plan de capital a largo plazo de la agencia.

Este aumento se traduce en alrededor de 16 centavos más por cada viaje promedio en el Turnpike y unos 8 centavos en las plazas de peaje principales del Parkway.

Aunque estas cifras pueden parecer pequeñas a primera vista, para quienes viajan con frecuencia, el costo anual puede tener un impacto considerable en sus presupuestos familiares.

El Atlantic City Expressway da un gran paso al adoptar un sistema digital.

La situación en el sur de Jersey no es muy diferente. La Autoridad de Transporte del Sur de Jersey (SJTA) no solo ha anunciado un aumento del 3% en las tarifas del Atlantic City Expressway, sino que también ha hecho historia al eliminar el cobro en efectivo.

Según CBS Philadelphia, a partir del 4 de enero de 2026, el Expressway funcionará completamente de manera electrónica.

Los conductores que no tengan E-ZPass se enfrentarán a cargos a través del sistema "Toll-by-Plate", donde las cámaras escanean las matrículas y envían la factura por correo.

Sin embargo, hay una penalización considerable: aquellos que no usen E-ZPass pagarán más del doble de la tarifa estándar para cubrir los costos administrativos del procesamiento manual.

Puentes y cruces hacia New York y Pennsylvania

El aumento en los costos de transporte también impacta a quienes cruzan las fronteras estatales:

Port Authority of NY & NJ: Los cruces hacia Manhattan, como el Puente George Washington y los túneles Lincoln y Holland, han incrementado sus tarifas en 25 centavos adicionales, además del ajuste por inflación ya previsto, según el presupuesto de la autoridad para 2026 que consultó MercerMe.

Comisión de Puentes del Río Delaware: Ocho cruces entre New Jersey y Pennsylvania han subido 50 centavos para vehículos de pasajeros con E-ZPass, elevando la tarifa a $2.00, mientras que el sistema por placa ha aumentado a $5.00.

¿Por qué suben los costos de los peajes en Nueva Jersey?

Las agencias de transporte justifican estos aumentos mencionando la necesidad de financiar proyectos de infraestructura esenciales, el mantenimiento de carreteras envejecidas y la compensación por la inflación en los costos de construcción y mano de obra.

La Tesorera del Estado, Elizabeth Muoio, destacó en un comunicado recogido por medios locales que estos ingresos son cruciales para mantener la red de transporte del estado, que es una de las más transitadas del país.

Sin embargo, organizaciones como el Garden State Initiative han criticado esta medida, argumentando que los residentes ya enfrentan una de las cargas fiscales más altas de la nación, además de un reciente aumento en el impuesto estatal a la gasolina que ahora sitúa la tasa en 49.1 centavos por galón.

