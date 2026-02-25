Trump pide aprobar una ley que prohíba las licencias para inmigrantes: No entienden las señales de tránsito

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado al Congreso a aprobar una ley que impida a los estados otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.

Durante su discurso del Estado de la Unión, el mandatario dijo que “muchos de esos inmigrantes ilegales no leen ni hablan inglés, no entienden las señales de tránsito y manejan con peligro”.

“Estoy llamando al Congreso para que apruebe lo que llamaremos la Ley Delilah para que los estados no puedan otorgar licencias de manejar comerciales a los inmigrantes ilegales”, dice.

En Estados Unidos, algunos estados, como California, Nueva York, Illinois y Colorado, permiten que inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir, aunque las normas varían y exigen cumplir ciertos requisitos.

Esta solicitud de Trump va en línea con su política migratoria, marcada por una fuerte ola de deportaciones y eliminación de beneficios para inmigrantes indocumentados en EEUU.

En su discurso anual recalcó que EEUU tiene una frontera sólida desde el comienzo de su segunda gestión, cuyos índices de cruces ilegales disminuyeron a cero durante el 2025.

“En los últimos nueve meses, han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales. Pero siempre vamos a permitir personas que ingresen legalmente, gente que amará nuestro país y trabajará duro para mantener nuestra nación”, dijo.

