Subasta de divisas activas en tres bancos este 24 de febrero: cuál es la tasa mínima aprobada

El sistema de subastas en la banca nacional mantiene su actividad en la asignación de moneda extranjera durante la jornada de este martes. Los usuarios que participaron en las subastas de divisas electrónicas a través de la banca pública y privada deben verificar el estatus de sus solicitudes, así como la tasa del día.

Las instituciones bancarias involucradas en el proceso de hoy han fijado un límite de asignación basado en el precio ofertado por el cliente. Las operaciones que resultaron exitosas corresponden a aquellas que se realizaron con una tasa de cambio igual o superior a los 515 bolívares por dólar., indicó el canal especializado en economía VEMI Valores Económicos.

Protocolo para usuarios según su estatus

Respecto a las devoluciones, el canal indicó que si el usuario tenía una tasa menor a 515, pasó de 'Pactada' a 'No Pactada' y le devolvieron los bolívares.

Los clientes deben ingresar a sus portales bancarios para confirmar el estado de su operación. Dependiendo del mensaje que visualicen en el historial de transacciones, existen dos escenarios posibles:

Si el usuario mantiene el estatus como "Pactada" y su oferta fue mayor a los 515 bolívares, el reporte indica que solo toca esperar sus divisas, y recomendaron no sacar las divisas si todavía están los bolívares en la cuenta.

Por el contrario, para quienes visualizan el retorno de sus fondos en moneda nacional, el canal especializado aclara que si el cliente ve los bolívares y sale "No pactado", significa que no le dieron las divisas.

Comportamiento del mercado bancario

Desde las primeras horas de este 24 de febrero, las entidades financieras han mantenido una tendencia de estabilización en la recepción de órdenes a 515 bolívares por dólar.

Se recomienda a los usuarios que deseen participar en próximas jornadas considerar este nuevo piso cambiario para evitar la anulación de sus requerimientos.

