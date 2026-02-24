Fijan fecha para la sentencia del 'Pollo' Carvajal en EEUU: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El futuro legal de Hugo "El Pollo" Carvajal ya tiene fecha marcada en el calendario. Un tribunal federal de Nueva York confirmó este martes que el exjefe de la inteligencia militar venezolana recibirá su sentencia el próximo 16 de abril, luego de que la audiencia prevista para este lunes fuera suspendida debido al fuerte temporal invernal que afecta al noreste de los Estados Unidos.

El juez Alvin Hellerstein emitió un breve archivo judicial donde reprograma el acto para las 10:00 a.m. (hora local). Carvajal, de 65 años, enfrenta una posible cadena perpetua tras haberse declarado culpable el pasado junio de cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de fuego.

Colaboración y confesiones

El proceso contra Carvajal ha sido uno de los más seguidos por la opinión pública internacional. El exgeneral, quien lideró la inteligencia de Venezuela entre 2004 y 2011, envió en diciembre una misiva al presidente Donald Trump en la que ofrecía colaboración detallada sobre la estructura del denominado "Cártel de los Soles", buscando posiblemente una reducción en su condena.

El contexto

El caso de Carvajal se desarrolla en un escenario de tensión judicial sin precedentes. El cable de la agencia EFE recuerda que el exjefe de inteligencia forma parte de un grupo de antiguos líderes venezolanos procesados en Nueva York por cargos similares de narcoterrorismo.

Cabe destacar que, mientras se espera esta sentencia, el sistema judicial estadounidense también mantiene bajo custodia a otros exfuncionarios de alto rango, en un proceso que ha reconfigurado el panorama político venezolano desde inicios de este año.

Perfil de un hombre clave

Inteligencia: Jefe de la DIM durante siete años bajo el mandato de Hugo Chávez.

Política: Fue diputado a la Asamblea Nacional por el oficialismo.

Cargos: Se le acusa de conspirar con las FARC para el envío de cargamentos de droga hacia territorio estadounidense.

