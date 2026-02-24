Relaciones Internacionales: Caracas pide a la UE recapacitar sobre sanciones "contra un pueblo"

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela, a través del canciller Yvan Gil Pinto, solicitó a la Unión Europea (UE) que recapacite y evite imponer sanciones futuras que afecten “contra un pueblo”.

Durante su intervención en la Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra, Gil calificó las medidas coercitivas unilaterales como ilegales e ilegítimas, y enfatizó que han causado un impacto negativo en la población venezolana.

El ministro se refirió específicamente a la solicitud de España para que la UE levante las sanciones contra la presidenta encargada Delcy Rodríguez, destacando que la medida podría representar un paso hacia el restablecimiento de la legalidad internacional.

Gil subrayó que lo más importante es el levantamiento de todas las sanciones que afectan al país, no solo medidas individuales,así lo informó la agencia de noticias EFE.

El canciller destacó que el sistema de sanciones ha generado graves consecuencias en la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos. Según Gil, estas medidas han funcionado como un mecanismo de presión política y económica, con el objetivo de generar inestabilidad en el país y forzar cambios políticos desde el exterior.

Durante su discurso, el ministro venezolano calificó las sanciones como una forma de “agresión económica” que busca asfixiar al Estado y limitar su funcionamiento.

Subrayó que estas medidas no solo afectan a funcionarios o líderes políticos, sino que impactan directamente en el bienestar del pueblo, afectando la alimentación, los servicios y el acceso a bienes esenciales.

