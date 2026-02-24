Trámites

Operativos del INTT en ocho estados: del 24 de febrero al 02 de marzo

Tramitarán documentos para los conductores

Por Maria Isabel Rangel
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 09:11 am
REFERENCIAL

Esta semana el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) tendrá una serie de operativos especiales en diversas regiones del país.

Estos operativos tienen como objetivo mejorar la movilidad y garantizar el cumplimiento de las normativas de transporte, así como atender las necesidades de los ciudadanos en diferentes municipios. 

¿Donde serán los operativos del INTT esta semana?

  • Bolívar, 24 de febrero, San Félix, Confraternidad de Pastores, municipio Caroní, sector El Roble.
  • Barinas, 25 de febrero, Barinitas, Consejo Municipal de Barinas.
  • Táchira, 25 de febrero, La Fría, Universidad Manuelita Saenz.
  • Zulia, 25 de febrero, Maracaibo, Alcaldía de Maracaibo.
  • Zulia, 25 de febrero, Ciudad Ojeda, Servicio de Administración Tributaria, municipio Lagunillas.
  • Yaracuy, 26 de febrero, Farriar, alcaldía del municipio Veroes.
  • Yaracuy, 26 de febrero, San Felipe, sede de Redvital, municipio Independencia.
  • Aragua, 26 de febrero, La Victoria, sede de Motomanía, municipio José Félix Ribas.
  • Lara, 26 de febrero, Barquisimeto, sede de BMS La Concordia.
  • Lara. 27 de febrero, Barquisimeto, Centro Comercial Los Próceres.
  • Táchira, 27 de febrero, La Fría, Unidad Educativa Monseñor Acevedo.
  • Bolívar, 27 de febrero, Puerto Ordaz, sede de Ferrocasa, parroquia Cachamay, municipio Caroní.
  • Falcón, 27 de febrero, Catapárida, Alcaldía del municipio Buchivacoa.
  • Zulia, 28 de febrero, Los Puertos de Altagracia, Dirección de Hacienda del municipio Miranda.
  • Yaracuy, 2 de marzo, San Felipe, sede de Redvital, municipio Independencia.

