Operativos del INTT en ocho estados: del 24 de febrero al 02 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) tendrá una serie de operativos especiales en diversas regiones del país.

Estos operativos tienen como objetivo mejorar la movilidad y garantizar el cumplimiento de las normativas de transporte, así como atender las necesidades de los ciudadanos en diferentes municipios.

¿Donde serán los operativos del INTT esta semana?

Bolívar, 24 de febrero, San Félix, Confraternidad de Pastores, municipio Caroní, sector El Roble.

Barinas, 25 de febrero, Barinitas, Consejo Municipal de Barinas.

Táchira, 25 de febrero, La Fría, Universidad Manuelita Saenz.

Zulia, 25 de febrero, Maracaibo, Alcaldía de Maracaibo.

Zulia, 25 de febrero, Ciudad Ojeda, Servicio de Administración Tributaria, municipio Lagunillas.

Yaracuy, 26 de febrero, Farriar, alcaldía del municipio Veroes.

Yaracuy, 26 de febrero, San Felipe, sede de Redvital, municipio Independencia.

Aragua, 26 de febrero, La Victoria, sede de Motomanía, municipio José Félix Ribas.

Lara, 26 de febrero, Barquisimeto, sede de BMS La Concordia.

Lara. 27 de febrero, Barquisimeto, Centro Comercial Los Próceres.

Táchira, 27 de febrero, La Fría, Unidad Educativa Monseñor Acevedo.

Bolívar, 27 de febrero, Puerto Ordaz, sede de Ferrocasa, parroquia Cachamay, municipio Caroní.

Falcón, 27 de febrero, Catapárida, Alcaldía del municipio Buchivacoa.

Zulia, 28 de febrero, Los Puertos de Altagracia, Dirección de Hacienda del municipio Miranda.

Yaracuy, 2 de marzo, San Felipe, sede de Redvital, municipio Independencia.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube