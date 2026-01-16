No circules sin papeles: así puede tramitar el título duplicado ante el INTT

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) consolida su sistema de gestión digital y permite que los ciudadanos recuperen su título de propiedad de vehículo de manera ágil.

El Intt es el órgano encargado de regular a los vehículos que circulan por el territorio nacional y de establecer las reglas del tránsito en Venezuela

Ante el extravío, robo o deterioro del documento original, el propietario debe activar inmediatamente el protocolo de solicitud de duplicado a través del portal oficial del ente.

Título de propiedad de vehículo

El título de propiedad representa el único documento legal que acredita la posesión del vehículo ante las autoridades de tránsito y cuerpos de seguridad ciudadana.

Es importante destacar que, bajo las nuevas normativas de simplificación de trámites, el INTT emite una Certificación de Registro de Vehículo con firma electrónica y código QR.

Permite a los usuarios, a través de su página web, obtener el título de propiedad del vehículo en caso de robo, hurto, pérdida o deterioro.

El primer paso obligatorio que debe ejecutar el ciudadano afectado consiste en acudir a la oficina más cercana del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para interponer la denuncia por extravío o robo.

Las autoridades recomiendan realizar este reporte en las primeras 24 horas tras el suceso para evitar que el documento extraviado sea utilizado de forma fraudulenta por terceros.

Paso a paso para emitir el título:

Acceder al portal web www.intt.gob.ve y hacer clic en la pestaña de la Planilla Única de Trámites.

Ir a la pestaña de servicios automatizados y seleccionar la opción de duplicado.

Introducir los datos del vehículo para su validación.

Registrar los datos de constancia de revisión y póliza de responsabilidad civil.

Adjuntar la imagen de la revisión técnica vehicular anverso y reverso.

Aceptar la declaración jurada y en 24 horas recibirá el documento en su correo electrónico.

Casos especiales

Si el vehículo cuyo título se extravió posee una "Reserva de Dominio" (es decir, aún se está pagando), el proceso requiere un paso adicional.

El propietario debe solicitar a la institución financiera una Constancia de Venta a Crédito o el documento de liberación si ya terminó de pagar la deuda.

El INTT exige este respaldo para asegurar que el nuevo título refleje correctamente si el vehículo puede ser vendido o si aún pesa sobre él una restricción de enajenación.

Para los vehículos que pertenecen a sucesiones o que han sido heredados, el solicitante debe presentar la Declaración Sucesoral emitida por el Seniat.

Gran parte de los retrasos en la obtención del duplicado ocurren porque los usuarios pierden acceso al correo electrónico que registraron originalmente.

Por eso el instituto exhorta a los conductores a mantener los datos actualizados.

